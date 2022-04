Sennheiser introduceert de MOMENTUM True Wireless 3 met ANC

De nieuwe draadloze oordopjes zorgen volgens de fabrikant voor nieuwe standaarden op het gebied van geluid, draagcomfort en adaptive noise cancellation, oftewel ANC. Ze zijn uitgerust met de Sennheiser True Response-transducer waar de oordopjes op basis van dynamische 7mm-drivers voor een echte stereosound met diepe bassen, natuurlijke middentonen en gedetailleerde hoge tonen zorgen. Je kunt het geluid per gebruiker helemaal individueel afstellen met de Sound Personalization-functie, waar je middels een begeleide luistertest het beste geluid kunt instellen. Via de Smart Control-app vind je een aantal presets en een equalizerfunctie.

“Onze MOMENTUM-reeks slaagt er voortdurend in om de grenzen van wat mogelijk is opnieuw te definiëren”, zegt Frank Foppe, True Wireless Product Manager bij Sennheiser. “De MOMENTUM True Wireless 3 bouwt verder op een sterk erfgoed. Met Sennheisers Signature Sound, TrueResponse-technologie, adaptive noise cancellation van een ongekend niveau en een nog betere pasvorm zijn deze oordopjes de natuurlijke opvolger van de MOMENTUM-reeks.”

De ANC wordt automatisch aangepast aan de omgeving, waarbij omgevingsgeluid voortdurend geobserveerd wordt om het in realtime te onderdrukken. Er is ook een transparantie-modus wanneer gebruikers juist wel iets van de omgeving willen horen.

De Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 ondersteunt de audiocodecs AAC, SBC en aptX Adaptive. Elk oordopje beschikt over drie microfoons voor het bellen en via de touch-bediening kun je door de audio navigeren en toegang krijgen tot je favoriete spraakassistent. De behuizing is spatbestendig en gemaakt om onder alle omstandigheden voldoende comfort te beiden, of dat nu tijdens het sporten is of tijdens het reizen. De batterijduur is zeven uur en via de oplaadcase kan dit worden uitgebreid tot 28 uur.

Prijs en beschikbaarheid

Je kunt de MOMENTUM True Wireless 3 van Sennheiser vanaf vandaag vooruitbestellen op de website van Sennheiser. De draadloze oordopjes liggen vanaf 10 mei in de winkels in de kleuren zwart, wit en grafiet. De verkoopadviesprijs is 249,90 euro.

