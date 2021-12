Sennheiser komt met HD 400 Pro-studiohoofdtelefoon

De Sennheiser HD 400 Pro beschikt over een brede frequentierespons van 6 tot 38.000 hertz om muziekproducers de volledige weergave van hun mix te bieden. De 120Ω-transducers die Sennheiser voor dit model ontwikkelde, hebben een diafragma van een speciale polymeermix, wat samen met de krachtige drivermagneten moet zorgen voor een diepe en zuivere bass. De vervorming bedraagt minder dan 0,05% (gemeten bij 1 kHz, 90 dB SPL). Een technisch verhaal, maar dit moet zorgen voor een echte studioreferentiekoptelefoon met een natuurlijk geluid voor de professional of voor de amateur die het leuk vindt om met muziek bezig te zijn.

“We zijn verheugd dat we de eerste open studiohoofdtelefoon in het PRO-gamma van Sennheiser kunnen voorstellen,” vertelt Gunnar Dirks, Product Manager Professional Audio. “Bij het editen en mixen heb je detail en waarachtigheid nodig, en dat is precies wat de HD 400 PRO biedt. Dankzij de lineaire weergave met hoge resolutie is deze hoofdtelefoon een betrouwbare referentie om uitzonderlijke audiomixen te creëren.”