Ron Knoester en zijn passie voor muziekbeleving

Van een oude generatie

Ron Knoester stond met Billy The Kid in voorprogramma’s van Brian May, Anouk en Golden Earring. ‘Ik heb altijd lopen scharrelen voor optredens. In het verleden heb ik veel sessies gedaan. De bandleden van Golden Earring zijn van een oude generatie. Ze zijn altijd blijven spelen omdat ze het gaaf vonden. Het is dat George Kooymans ziek werd, anders was het doorgegaan. Als je kijkt naar Anouk of Kane bijvoorbeeld, die hadden een paar goed verkochte albums. En stopten gelijk met touren. Ja, één keer per jaar drie keer in Ahoy of zo. Terwijl die gasten van Golden Earring bleven optreden, ook in kleine theaters.’ Hij zat in meerdere bands en speelt meer dan dertig jaar in zijn eigen band Midnight Temptation. Sloot zich tien jaar geleden aan bij The Clarks, voorheen de vrijdagavondband van het toenmalige Veronica Inside en bekend van de theatertournees met muziekkenner Johan Derksen. ‘Dat gebeurde omdat een bandlid ziek werd. Ik ben nooit meer weggegaan.’

Tekst en fotografie: Richard Helwig