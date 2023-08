Review: Van Medevoort kabels – Duurzaam en betaalbaar

Van Medevoort

In Nederland doen we het nog niet zo slecht met betrekking tot kabels die in eigen land worden ontworpen en soms ook geproduceerd. Wie even zoekt vindt zeer goede modellen die vaak relatief betaalbaar zijn. Een van de producenten is Van Medevoort. Ze bouwen al heel lang professionele- en consumentenapparatuur zoals luidsprekers, bronnen, versterkers, filters en kabels. Betaalbaar en betrouwbaar met een sublieme service en een grote community van trouwe klanten. Veel producten kunnen concurreren met de veel duurdere producten van de internationale topmerken.

Van Medevoort startte in 1985 met luidsprekers en later met elektronica. De interne bekabeling bevatte al zilver. Vervolgens werden externe kabels gemaakt, zoals de bekende MA220. De kern daarvan bestaat uit absoluut zuurstofvrij koper (’OFC’) met een extreem hoge zuiverheidsgraad. Hierop is via een elektrolytisch proces een zilverlaag aangebracht, identiek aan de andere Van Medevoort Silver Cables. Demo’s thuis en bij winkels toonden indertijd steeds aan dat de vM-kabels betere geluidsprestaties realiseerden en vooral muzikaal klonken. In die tijd was er op kabelgebied nog weinig concurrentie. Later rolden de fabrikanten over elkaar heen, maar de kabelgekte begon met Monster Cable (1979). De importeur was Bakker en de Haan en die kabels sloegen al groen uit in de folder. De schaarste op de markt en de kwaliteit van Monster Cable maakten dat de vM-kabels makkelijk te verkopen waren. Van Medevoort had dan ook een hele studie gemaakt van kabels. Er werd een eigen meetprocedure ontwikkeld en er waren uitgebreide luistertesten. De kern van de kabels bestaat uit zuurstofvrij koper met een zeer hoge zuiverheid. Daarover een laagje zilver. De mantel bestaat uit Teflon. . De verhouding tussen het zilver en koper is kritisch en bepaalt de resultaten. Ook zijn er nog enige fabrieksgeheimen die hier niet prijsgegeven worden. Pure materialen, zoals zilver en goud zijn niet geschikt voor audio. Puur zilver kan fasedraaiing geven. Meten is bij Van Medevoort belangrijk, maar ook het luisteren.

De constructie van de kabel speelt ook een rol. Door het gebruik van veel aders wordt de inductie lager. Veel kabels hebben een goudlaagje op de connectoren. Het goud wordt afgebroken door het soldeertin en dat resulteert in een slechter geluid. Dat proces is te volgen via een elektronenmicroscoop en is ook door Van Medevoort samen met een researchinstituut uitgevoerd. De remedie is om met zilver verzadigd soldeertin (5%) te gebruiken of het moderne loodvrije tin.

In 1991 was er een kabelpakket op de markt, maar uiteraard nog zonder ‘digitale’ kabels. In 1994 volgden de power cables en in 2001 de Q-serie. Die was bedoeld voor de elektronica toplijn (CA), maar wordt in de praktijk veel verkocht aan klanten die met de 400-serie spelen. De standaard-serie kabels wordt toegepast in met name de 300-serie. Ze worden opgebouwd uit dezelfde materialen en leveren dan ook zeer goede prestaties. De digitale kabels hebben een zeer lage capaciteit. Daardoor blijft een blokgolf een blokgolf en heeft deze geen afrondingen, zoals met veel andere kabels op de markt het geval is.

Voor een reviewer is het vakmatig gezien handig om een grote collectie kabels te hebben. Elke set wordt per review volledig nieuw opgebouwd en je zoekt dus naar kabels die in zo’n specifieke situatie exact matchen. Diverse Van Medevoort modellen maken dus al heel lang deel uit van de permanente collectie. Deze kabels zijn in veel verschillende sets bruikbaar en hebben weinig eigen signatuur. Ze tasten de balans en tonaliteit van de weergave niet aan.