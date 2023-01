Review: Van Medevoort Line arrays – De Van Medevoort-challenge

Uw auteur is al vanaf een jonge leeftijd gefascineerd over hoe je met audioapparatuur een zo echt en realistisch mogelijke weergave zou kunnen bereiken. Binnen de toenmalige kringen van (studio)collega’s en muziekvrienden werden al de nodige systemen zelf gebouwd (dat paste in het tijdsbeeld). Bijvoorbeeld een drieweg hoornsysteem met behuizingen die zo groot waren als linnenkasten, of het eveneens flink uit de kluiten gewassen hoornsysteem met voor het laag een servo-gestuurde 18 inch JBL-woofer. Digitale weergave voor thuis bestond nog niet, dus de bron was een langspeelplaat vanaf een ERA-platenspeler met SME-arm. Je wil niet geloven hoe extreem realistisch de Dutch Swing College Band klonk op de zeer ruime zolderetage waar die drieweg hoornluidspreker stond. Ook de fysieke afmetingen van de band waren tijdens de weergave nauwgezet gelijk aan de band in een live-setting. Rond die tijd werd Arnie Nudell actief met zijn immens grote line array systemen. Nudell werkte bij een organisatie die militaire navigatiesystemen bouwde. Daar komt het idee vandaan over servo-gestuurde woofers. De essentie daarvan is dat je door die servo zeer lage frequenties met een lagere vervorming weer kunt geven en dat uit een kleinere behuizing. In 1978 kwam Nudell met de Infinity Reference Standard (IRS). Niet alleen de servo-sturing was nieuw, maar ook de ontwikkelde magnetostatische drivers en de toepassing van het line array principe. De IRS was de eerste luidspreker waar die technologie in de vorm van een line array werd toegepast voor de hifi-markt en werd in die tijd gezien als ’s werelds beste luidspreker. Niet verwonderlijk dat Infinity op een enorme manier de aandacht trok van uw auteur. Line arrays worden toegepast in de professionele audio om grootschalige concert venues van geluid te voorzien. Het heten ‘gevlogen’ line arrays en door de enorme draagwijdte van het geluid, dat je in het verticale en horizontale afstralingsvlak kunt instellen, kun je groepen publiek in zo’n groot stadion een krachtig en hoogkwalitatief concertgeluid bieden. Je kunt het geluid nauwkeurig richten op elk deelsegment met publiek. Infinity realiseerde het line array principe binnen de high-end en bracht deze luidsprekers dus de huiskamer binnen. Het professionele PA-geluid, verzorgd door line arrays, was in die jaren nog niet van topkwaliteit. Tegenwoordig wel. Veel moderne line arrays zijn superieur aan welke hifi-luidspreker dan ook, maar het vergt enige toewijding, motivatie en een discussie met de huisgenoten om een gevlogen line array aan het huiskamerplafond te bevestigen.

De verschillende IRS-modellen en de line arrays van andere fabrikanten zijn optisch wel geschikt voor de huiskamer, maar vinden in de praktijk vaak hun weg naar speciaal ingerichte luisterruimtes. Ervaring met die line arrays hebben bij ondergetekende voor een aha-erlebnis gezorgd. Realistische weergave komt meer binnen bereik met dit soort luidsprekers en per definitie met grotere luidsprekers. U weet het: “There’s no substitute for cubic inches…”.