Review: Riviera AIC-10 geïntegreerde hoofdtelefoonversterker

Abyss AB-1266 Phi TC Lite

Bij één van de beste hoofdtelefoonversterkers ter wereld, wat de Riviera AIC-10 beoogd te zijn, hoort natuurlijk ook de beste hoofdtelefoon ter wereld. Welke dat echt is zal voor iedereen net zoals bij luidsprekers zeer persoonlijk zijn. Maar één van dit zeer selecte groepje modellen, is absoluut de fameuze AB-1266 Phi TC Lite van het Amerikaanse merk Abyss. In mijn ogen als relatieve onbekende binnen het hoofdtelefoon topsegment, een ronduit bizar ogend object, wat voor mij nog het meeste weg heeft van een kruising tussen de (zwarte) Gothic stroming en een eveneens overwegend zwart uitgevoerde Harley-Davidson Fat Boy motorfiets. De hoofdtelefoon is in eerste instantie verpakt in een mooi afgewerkte houten kist met daarin een soort van dik lederen zadeltas die niet geheel toevallig, niet zou misstaan aan de flanken van de al eerder genoemde motor. Zoals bij de andere hoofdtelefoon topmerken, draait het ook bij de AB-1266 om maximale geluidskwaliteit. Hoofdontwerper Joe Skubinski van Abyss fabrikant JPS Labs vervolgt; ‘Ons doel bij de AB-1266 was om de beste en meest uitgerijpte hoofdtelefoon ter wereld te realiseren. Dit was een enorme onderneming voor ons relatief kleine bedrijf en als ik het uitsplits in onderdelen komen we als eerste meteen bij het meest belangrijkste onderdeel, de luidspreker of driver terecht. De magnetostatische unit in dit prestige model, heeft de lastige taak om het versterkte signaal om te zetten in beweging. En wel zodanig dat je oren alleen maar de muziek horen en geen hinder ondervinden van vibrerende kunststof of metaaldelen. Dit lijkt misschien eenvoudig, maar is enorm lastig om zonder keerzijde te realiseren. Voor dit topmodel zijn we helemaal opnieuw begonnen en hebben bijna vijf jaar van ons leven gewijd om gebruikmakend van unieke materialen, een bijzonder magneetsysteem en een subliem akoestisch ontwerp, een model te realiseren op een wijze waarop nog nooit iemand anders dit heeft waargemaakt. Uiteindelijk zijn we lang bezig geweest met het perfectioneren van de vorm, het aanpassen van de dikte van leer en schuim, de ophanging en nog veel meer andere kleine details. Zodanig dat deze toch grote en met 640 gram best zware hoofdtelefoon op elk hoofd past en toch voldoende licht en comfortabel aanvoelt. Last but not least was er nog de akoestiek. Want hoe kun je binnen een bijna perfecte miniatuur akoestische ruimte de illusie creëren alsof je naar je favoriete band in een open ruimte luistert? Oorkussens, schuimen, oppervlaktevormen en afmetingen moesten allemaal experimenteel gedurende vele honderden uren luisteren naar veel verschillende muziekgenres worden afgeleid. Het doel was om een dunne lijn te trekken tussen ultieme resolutie en muzikaliteit, terwijl de originele akoestische ruimte zo goed mogelijk in het juiste perspectief moest worden nagebootst. Of we hier uiteindelijk echt in geslaagd zijn hoor ik graag uit jouw mond’