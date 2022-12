Review: Mola Mola Kula geïntegreerde versterker

Intrigerend anders

Wanneer ik het apparaat nader onderzoek blijken zowel de voorzijde als de geheel in dezelfde stijl vervaardigde bijgeleverde afstandsbediening een bijzonder intrigerende uitstraling te bezitten. Waarom? Omdat in geval van de versterker de precies in het midden geplaatste volume draairegelaar wordt geflankeerd door zes kleine maar wel massief aandoende bolle druktoetsen. Deze hebben weliswaar een fraai precies drukpunt, maar zijn ook gespeend van enige opdruk. Aangezien ik zelf inmiddels al twee jaar tot volle tevredenheid met de Mola Mola Tambaqui-DAC speel, weet ik meteen de achterliggende reden en die is eigenlijk volstrekt logisch. Ieder van deze toetsen is namelijk volledig individueel te configureren middels een gratis te downloaden app. Daardoor kan elke denkbare combinatie van bronkeuze en wat u ermee wilt doen worden samengevoegd voor directe toegang via één van de 6 keuzetoetsen. Zelfs wanneer u bijvoorbeeld twee platenspelers middels de optionele phonostage-module aan wilt sluiten en deze ieder met een ander soort en type element uitrust, is het mogelijk om aan elke platenspeler een keuzetoets toe te kennen. Compleet met de eigen optimale belasting en versterking voor het desbetreffende element! Net wanneer u denkt dat we er daarmee wel zijn, begin ik eigenlijk pas net. Want alle waarden (zowel MM als MC) inclusief een enorm scala van maar liefst 23(!) EQ-instellingen kunnen ook nog worden geselecteerd. Dus, heeft u nog een mooie oude collectie aan originele Boston, Capitol, Columbia of Decca-persingen, dan kunt u er met deze Kula eindelijk maximaal van genieten. En zelfs als de juiste curve niet in de lange lijst te vinden is, kunnen de onderlinge benodigde parameters ‘handmatig’ (via de eigen Mola Mola-app voor Android® en iOS®) met de desbetreffende waarden of natuurlijk op het gehoor worden ingesteld.