Review: Modus Audio SPR01-voorversterker en SPA01-eindversterker

Uitzondering op de regel

En de SPR01-voor- en SPA01-eindversterker dan? Maken deze waar wat hun geestelijk vader beweert? Ja en nee. Het is zeker waar dat deze twee ontwerpen zich aan de goede kant van het spectrum bevinden. Laat ik daarom beginnen met het omschrijven wat mij opvalt op het moment dat ik ze voor het eerst thuis kan ervaren. Meestal wanneer ik van de Zanden 6000 overga naar transistor, krijg ik eerst een fase van disconnectie. Het vloeiende, natuurlijk ademende en expressieve karakter wordt dan heel vaak ingewisseld voor een meer statische, afgepaste en drogere presentatie. Wel mooi maar ook vaak meer hifi. Het goede nieuws is dat ik dit bij de Modus Audio-ontwerpen niet als dusdanig ervaar en dat is knap. Nee natuurlijk is het geen Zanden-geluid en dat kan, moet en hoeft ook helemaal niet. Wat dit duo aan eigenschappen meebrengt is allereerst een mooie echte rust. Hier gelukkig geen nepzwarte achtergrond wat feitelijk het ontbreken van waarneembare muzikale informatie in de ‘stilte’ tussen de noten is. Dus bij Modus hoor ik (net als bij topbuizen) wél dat er informatie aanwezig is en blijft in vermeende stiltes. Samen met deze informatieve stilte is er ook echte rust. Rust die ontstaat door de ver doorgevoerde afscherming voor hoogfrequente stoorsignalen, de bovengemiddelde aandacht voor trillingsisolatie en natuurlijk de ver ontstoorde voeding. Eveneens zeer appetijtelijk is het zeker voor solid state buitengewoon fraai gelaagde 3D ruimtebeeld. Dit is voor mij een enorm belangrijke eigenschap en zonder dit wordt het meteen weer hifi. Binnen het buitengewoon homogeen opgebouwde stereobeeld wordt niets overtrokken of kleiner afgebeeld dan de bedoeling is. Bij de uitgewogen en homogene tonale balans idem. Niets wordt benadrukt of weggelaten en ook de focus en plaatsing van zangers en instrumenten binnen het stereobeeld komen zeer geloofwaardig over. Het wordt bijna saai, maar ook bij de zo belangrijke tonale balans zijn zelfs geen kleine uitglijers te bespeuren. Het laag heeft inderdaad de door Richard beoogde grip, maar is gelukkig geen moment droog, drukkend en ademt voor een transistorontwerp opmerkelijk goed. Het is bijna ‘buizenlaag’ maar dan met meer grip. Het middengebied is natuurlijk, soepel, heel verfijnd en zeer goed in balans met het laag en hoog. Het lijkt in de verte wederom op buizen en dat is samen met high-end low level resolutie een raakvlak met de Spectral Audio-topmodellen. Het hoog is tenslotte volledig vrij van korrel, ruwheid of hardheid. Hoewel het dan weer wat minder ‘buis-typisch’ overkomt. Een gegeven wat te maken heeft met een bepaalde strakheid versus de ongedwongen dynamische vloeiendheid van buizen.