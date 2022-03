Bach zoals het hoort

De complete cantates van J.S. Bach door Masaaki Suzuki met het Bach Collegium Japan op 50 BIS sacd’s behoren tot mijn favoriete barok opnames. Er waren vele jaren voor nodig om alle opnames te realiseren en daardoor wisselde de opnamekwaliteit met de tijd soms wel een beetje, alhoewel altijd goed. Maar er zitten audiofiele juweeltjes bij. Op sacd nr. 46 (afzonderlijk te krijgen: BIS-1851) staat de cantate BWV19 Es erhub zich een Streit. In het eerste deel (track 22) zet Bach in fortissimo en een complexe polyfonie een volledig koor in met strijkers, koperblazers en slagwerkers. Het gevolg bij wat mindere kwaliteit hifi is een brei aan geluid, waarin je de plaats van koorleden en instrumentalisten nauwelijks kunt plaatsen en een plat geluidsbeeld overhoud. Ik hield dan ook de adem in toen ik voor het eerst de sacd in de 5101 laadde. Eerlijkheidshalve moest ik daarbij een wennen aan het slot-loading mechanisme, maar het werkt allemaal wel goed en uiteindelijk gaat het om wat er met de sacd/cd gebeurt als deze geladen is.

De geruststelling kwam al snel. De opstelling van het koor, in een halve waaier achter strijkers en koperblazers en slagwerk aan de linkerzijde, was volledig waarneembaar. De dynamiek van de sacd kwam hier volledig tot zijn recht. De harde slagen en roffels op de pauken kwamen zodanig binnen dat ik deze zelfs soms in mijn borstkas voelde, zoals dat ook in wekelijkheid op het concertpodium het geval is. De sopranen, alten, tenoren en bassen kon ik goed afzonderlijk waarnemen en de hoge Bach trompet schitterde boven alles uit, niet overheersend en scherp, maar zoals het moet. Suzuki vertolkt deze cantate niet zachtzinnig en af en toe, bij fortissimo, hoor je letterlijk de contrabassen grommen en het hout van de strijkstokken de snaren raken. De akoestiek van de Kobe Shoin Woman’s University Chapel is tijdens het luisteren tastbaar aanwezig. Zo hoort Bach te klinken.