Introductie Mark Levinson ML-50 mono eindversterkers

Kennismaken met het buitengewone

Hoewel ik al in de jaren tachtig en negentig met enige regelmaat in contact kwam met de producten van dit mooie en heel herkenbare Amerikaanse merk (zwarte apparaten met rode leds en displays en met een typerende klanksignatuur), is dit geïntensifieerd op het moment dat ik met recenseren begon. Net in die periode wist de huidige eigenaar Harman International Industries niet altijd goed welke koers ze wilden varen. Maar sinds het aantrekken van Todd Eichenbaum, ex-‘mastermind’ van Krell, het herdefiniëren van de doelstelling en het optuigen van een compleet nieuwe ontwerp- en productiefaciliteit in Shelton is uiteindelijk alles ten goede veranderd. Inmiddels is de faciliteit verhuisd naar Northridge waar ook de Revel- en JBL-luidsprekers worden ontwikkeld en heeft Todd Mark Levinson verlaten. De eveneens zeer ervaren Danial Shimiaei is nu de leidinggevende over het team van gespecialiseerde Mark Levinson-engineers. De indrukwekkend goede No. 585 geïntegreerde versterker was in 2015 het eerste product uit de nieuwe fabriek en het was meteen een schot in de roos. Want behalve een berg zinvolle mogelijkheden was het vooral de weergave die op dat moment diepe indruk maakte. Het was een geslaagde symbiose van de oude Mark Levinson-signatuur van weleer en een opvallend natuurlijke en vooral ongehypete weergave die buiten het eindeloze vermogen een enorm aantrekkelijke schoonheid en ‘lichtheid’ bevatte die je eerder bij een topklasse single ended triode-buizenversterker zou verwachten. Daarbij was het extra opvallend dat er nagenoeg geen typerende transistor-eigenschappen waarneembaar waren en dat alles gevat in de behuizing van een tank. De in 2019 door mij besproken No. 5805 geïntegreerde versterker was op dat moment voor 9.190 euro nog baanbrekender en het nieuwe ontwerpteam bewees hiermee definitief dat ze werkelijk iets unieks te pakken hadden.