Review: Kora TB 200 geïntegreerde versterker

Square Tube is (niet?) waar het om draait

Je kunt het niet over de versterkers van Kora hebben zonder de unieke en gepatenteerde techniek te benoemen die Vander Elst heeft ontwikkeld. Mijn dilemma gaat over hoe diep ik erop wil ingaan. Want ook al moeten we het er beslist over hebben, het hoorbare eindresultaat is waar het om draait voor de muziekliefhebber of audiofiel. Maar dat eindresultaat is in dit geval zo nauw verbonden met de bijzondere schakeling dat ik toch een poging zal wagen om het uit te leggen, waarbij ik het tegelijkertijd vrij simpel zal proberen te houden. Om vooraf volledige opening van zaken te geven; ik ben zelf géén hooggeleerde elektronicus, dus neem me niet kwalijk als we zometeen met z’n allen de draad een beetje kwijtraken. Dat gezegd hebbende…hier gaan we…

De Square Tube technologie is een volledig nieuwe manier om buizen in te zetten als versterkend element. Zoals de naam al een beetje impliceert zijn er vier buizen voor nodig; mini-triodes in dit geval. Een 12au7 (ecc82) aan de ingang, en een 12ax7 (ecc83) aan de uitgang van de schakeling. Deze buizen worden alleen ingezet voor de spanningsversterking en staan zodanig ingesteld dat ze zéér lang meegaan. Hoe lang wordt niet door Kora gespecificeerd, maar er wordt onder collegae gesproken over een levensduur van zeker tien jaar, maar waarschijnlijk minstens het dubbele. En dat is inderdaad véél langer dan in een traditionele buizenschakeling. Doordat de buizen in deze schakeling vaste polarisatiepunten hebben is hun invloed op de uiteindelijk klank nihil. Dat is jammer voor de verstokte Tube Roller, maar geeft een weldadige geestelijke rust aan de doorsnee gebruiker. In het exemplaar dat ik in huis kreeg zaten in de ingangs-trap twee NOS Philips ECC82’s en in de uitgangstrap twee OEM (oftewel ongemarkeerde) moderne productie 12ax7’s, vrijwel zeker van Chinese makelij. En dat is het eigenlijk. Die kleine printplaat met vier buisjes die achter een half verduisterd venster in de frontplaat van de Kora TB 200 zit gemonteerd zou je met wat dichterlijke vrijheid ‘de feitelijke versterker’ kunnen noemen.

Nu hoor ik de beter ingevoerde elektronici onder mijn lezers al zeggen: “Ho effe Delissen, met een 12ax7 kun je geen luidsprekers aansturen!” En dat klopt ook, maar we zijn nu dus aangekomen bij het briljantste onderdeel van de gepatenteerde Square Tube technologie. In de versterker zitten namelijk, aan weerskanten van de twee gestapelde joekels van ringkerntrafo’s en tegen forse koelribben gemonteerd, zes extreem lineaire Motorola vermogenstransistoren per kanaal, verstopt achter een enorme batterij condensatoren die met 60.000uF per kanaal onder meer zorg dragen voor ‘differential mode’ lichtnetfiltering (in het voedingscircuit zit overigens ook ‘common mode’ lichtnetfiltering). Die transistoren staan ingesteld als ‘volger’ en leveren de benodigde stroom voor de uiteindelijke versterking, maar nemen daar zélf geen deel aan. De ingangsimpedantie is hoog, de gain is ongeveer 1, en de uitgangsimpedantie is laag. Zij vormen dus eigenlijk de impedantiebuffer tussen de eindtrap (de 12ax7’s) en de luidsprekers, zoals in een traditionele buizen-eindversterker de uitgangstrafo’s dat doen. Maar dan zonder de nadelen van die uitgangstrafo’s, zoals fasedraaiingen, een relatief lage stroomdoorvoer en een nogal lage dempingsfactor. Omdat de transistoren niet echt in de signaalweg zitten is er bij de Square Tube technologie dus geen sprake van een hybride schakeling in de traditionele zin van het begrip. We hebben hier met een rasechte, zij het nogal ongebruikelijke, buizenversterker te maken. Zijn we er nog allemaal bij? Oké, dóór dan met de…