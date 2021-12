Jabra komt met noisecancelling Elite 4 Active-oordoppen

Jabra heeft nieuwe oordoppen aangekondigd: Elite 4 Active. Dit zijn oordopjes met actieve noisecancellation gericht op sporters, omdat je er goed mee kunt bewegen en ze bovendien water- en stofbestendig zijn.

De oordopjes hebben 6mm-drivers en hebben naast actieve noisecancelling een HearThrough-modus (een soort awareness-mode) en een equalizer. Dankzij de IP57-certificering kunnen deze oordopjes goed worden gebruikt door sporters, omdat ze goed tegen water en stof kunnen.

Jabra Elite 4 Active

Met de bijbehorende app kun je instellen of er meer bas in de muziek moet zitten en andere zaken die je gewend bent van een equalizer. Daarnaast kun je de actieve noisecancelling en de HearThrough-modus inschakelen via de app. De oordoppen ondersteunen Bluetooth 5.2 en op Android kun je Spotify Tap en Google Fast Pair gebruiken.

Advertentie

De accuduur van de oordopjes is 7 uur, maar als je de oplaadcase gebruikt dan kun je rekenen op een uiteindelijke luistertijd van 28 uur op één keer de laadcase laden. Het duurt wel even om de oordoppen op te laden, namelijk 180 minuten. Echter kun je ze na 10 minuten al een uur gebruiken.

Zakelijke hoofdtelefoons

Jabra is vooral bekend van de zakelijke koptelefoons, die bijvoorbeeld veel worden gebruikt op klantenservicen. Echter heeft het ook een volledige consumentenlijn met audio-apparaten, waaronder de Elite-reeks. In ons dossier over oordoppen hebben we bijvoorbeeld de Jabra Elite 65T besproken: “De Jabra Elite 65t biedt een degelijke autonomie en bouwkwaliteit voor een aantrekkelijke prijs. Het heeft niet alle features van een topmodel, maar de geluidskwaliteit is prima voor elk genre, de app staat bol van leuke functies en het rekent goed met windgeluid af. De prijs is ook prima.”

Nu zijn er dus nieuwe Jabra-oordopjes. Jabra Elite 4 Active biedt ondersteuning voor Alexa van Amazon, Siri van Apple en de Google Assistent. De dopjes zijn beschikbaar in de kleuren zwart, groen en blauw en zijn vanaf nu verkrijgbaar. De adviesprijs van de Elite 4 Active is 120 euro.