Review: Focal Spectral 40th jubileum luidspreker

Plaats delict

Plaats van handeling is Lexicom MultiMedia in Leidschendam waar ik de vrije hand krijg om een set neer te zetten naar eigen inzicht. Het zal Focal, mede-eigenaar van Naim Audio uit de UK, goed doen om te lezen dat de combinatie met Naim is samengesteld. Het is een Naim NAC N 272

geworden in gebruik als voorversterker op de analoge ingang. Een Naim NDX 2 vertoont zijn streaming kunsten als Roon endpoint waarbij de Roon Core draait op een Lexicom MultiMedia NUC. Het pompen van voldoende vermogen naar de Focal Spectral 40th is geen probleem vanuit een Naim NAP 300 DR eindversterker met losse voeding. Ik blijf in de Naim sfeer met een Powerigel om apparaten van netspanning te voorzien en Naim Snaic interlinks tussen de componenten. Experimenteren leert dat de Chord Company Signature Reference luidsprekerkabels uitzonderlijk goed presteren in deze opstelling. Bron voor mijn eigen digitaal opgeslagen muziek vormt een Melco N100 Digital Library met SBooster voeding waarvan ik de Melco Player poort rechtstreeks koppel op de ethernetpoort van de NDX 2. Ik mag de luistersessie over meerdere dagen uitsmeren en kan met de Focal’s ook aan de slag op Cambridge Audio Edge NQ en W versterking, een Lumin U1 Mini/Hegel H360, een AURALiC Aries G1/Hegel H590 en een Metrum Acoustics Ambre/Adagio/Forte combinatie om een duidelijk beeld van de Spectral 40th te krijgen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de druk van de lage tonen in de luisterruimte van Lexicom MultiMedia met de Spectral 40th soms teveel kan worden. Vandaar dat ik de achterste reflexpoort luchtig vul met een stuk opgerolde polyestervlies deken. Dat remt de luchtbeweging zonder te blokkeren.

Op alle combinaties van apparatuur en kabels is minimaal één keer Liberty van Anette Askvik voorbijgekomen. Een track van de gelijknamige cd waarin zang, diep laag, haast verborgen details, een saxofoon en meer zijn gecombineerd tot niet alleen een audiofiele beleving maar ook nog eens fraaie muziek. Eigenlijk meer bestemd om een set warm mee te draaien zit ik telkens weer te luisteren naar deze track. De Focal herschept Askvik adembenemend goed en zuiver. In het begin zijn er lage tonen die met genoemde versterkers, maar vooral door de NAP 300 DR formidabel in bedwang gehouden worden en heel diep gaan. Kleine geluiden springen in het stereobeeld naar voren, waaronder de percussie. Als Askvik een tweede stem zingt zijn stemmen op de Naim combi onwaarschijnlijk fraai gescheiden, ik ken systemen waar het onderscheid niet eens te maken is. De sax heeft steeds een natuurlijk formaat, brengt echo en galm om vervolgens langzaam uit te doven. Alleen al met deze track heeft de Spectral 40th voor mij de hoofdprijs gewonnen. In deze hier beschreven laatste luistersessie gebruik ik nog slechts de Naim opstelling.