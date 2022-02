Review: Electrocompaniet ECI-80D – Pure muzikaliteit

Echte muziek

“We spreken graag over strakke bassen en dergelijke, maar meestal is dat geen weergave van de werkelijkheid. Als je naar een concert gaat en je hoort een slag op een pauk met een doorsnee van één meter, dan moet die pauk bij jou thuis even groot klinken”, meent Pierre Costers. En dat is met de Electrocompaniet ECI-80D precies het geval. Hier wordt niks uitvergroot of overdreven. Evenmin wordt er wat weggelaten of bijgevoegd. We genieten van een erg natuurgetrouwe weergave en begrijpen wat Pierre bedoelt met een alternatief voor buizenversterkers. Een goed ingespeelde ECI-80D op bedrijfstemperatuur snort behaaglijk en verspreidt zijn muziek als een warme gloed. Geen scherpe randjes, evenmin een wollig laag maar een levendige harmonie van stemmen en instrumenten. De ECI-80D maakt gewoonweg muziek, goede muziek. Niet meer, of niet minder.