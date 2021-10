Review: e.One Stream by Bel Canto – Voor jarenlang muziekplezier

In de praktijk

Alvorens de Stream te kunnen gebruiken moet ik een kleine hindernis nemen. De Seek applicatie om de Stream te kunnen bedienen is alleen beschikbaar voor Apple en niet voor Android apparaten. Gelukkig weet één van de leden uit de Facebook groep “Streaming Audio” te melden dat de universele Mconnect app eenzelfde functionaliteit biedt. Gedurende de recensie periode werkte deze feilloos in combinatie met de e.One Stream. Via de drukschakelaar aan de achterzijde selecteer ik de digitale uitgang en kan het muziek luisteren een aanvang nemen. De vormgeving van de e.One serie vind ik persoonlijk erg fraai, strak en mooi in proportie, een bijna Europese/Scandinavische uitstraling. Eenmaal spelend voegt de duidelijke en informatieve display, uitgevoerd met groene verlichting, daar nog iets extra’s aan toe. De cijfers en letters hebben precies het juiste formaat om op afstand leesbaar te zijn. Na het invoeren van de gegevens van mijn Tidal streamingaccount kan er muziek geluisterd worden. The Rolling Stones mogen het spits afbijten. De hires MQA versie van You Can’t Always Get What You Want klinkt open en transparant, het achtergrondkoor bestaat uit losse stemmen. Mick staat op de voorgrond en schreeuwt er lustig op los. Het is duidelijk te horen dat het om een oude opname gaat met een dito stereobeeld. Zowel in de app als in de display van de Stream kun je de kwaliteit van het muzieksignaal aflezen. In dit geval een 24bit 96khz MQA 1696kbps versie. Normaal gesproken ben ik niet zo van de klassieke muziek maar tijdens een avondje televisie kijken kwam ik al zappend langs het programma Maestro. Hierin moeten bekende Nederlanders een orkest dirigeren. Eén van de deelnemers mocht Air van Bach door het orkest laten spelen. Toch wel erg mooi dacht ik bij mezelf. Tidal heeft diverse uitvoeringen beschikbaar, als leek is het lastig kiezen. Of het de “beste” is die ik gekozen heb weet ik niet, maar wat ik wel hoor is dat de e.One Stream de muziek prachtig weergeeft. De violen staan prachtig los in de ruimte en hebben een aangename klank. Ze hebben de bite die nodig is om het instrument de juiste echtheid te geven maar missen, gelukkig, elke vorm van scherpte. Het orkest staat groot in de ruimte, heeft kracht en klinkt meeslepend. Voor ik echt een vergelijk ging maken tussen mijn eigen Bluesound Vault en de e.One Stream heb ik eerst geluisterd naar de meegeleverde Bonn8 switch in combinatie met mijn Bluesound om er achter te komen of deze de beloofde verbetering geeft ten opzichte van een standaard dataswitch. Het antwoord is kort: Ja! Dusdanig zelfs dat de switch na de recensie periode niet retour gaat maar een vast onderdeel gaat uitmaken van mijn referentieset na het betalen van de gestuurde rekening. Met beide streamers via identieke, meegeleverde, netwerkkabels aangesloten op de switch start ik op beide apparaten via Tidal Brothers In Arms van Dire Straits. Heen en weer schakelen tussen beide laat horen dat de e.One meer rust in de weergave brengt. De attack van de stokken op de rand van de snaredrum is daarentegen een fractie minder uitgesproken. Op het punt (micro)detaillering ligt de winst weer bij de Stream, die heel gemakkelijk en schoon klinkt waardoor details gemakkelijk naar voren komen. Otis Redding’s klassieker Sittin’ On The Dock Of The Bay is deze Stream op het lijf geschreven. Alle eerder genoemde klankeigenschappen komen in deze track samen. De stem van Otis is als fluweel en vloeit met veel zeggingskracht uit de speakers. Deze hires versie via Tidal kan ik blijven luisteren. Warm, aangenaam met een fraaie losheid en vloeiende weergave. Bij de “Master” categorie van streamingdienst Tidal stuit ik op een nieuw album van Rod Stewart waarin hij begeleid wordt door het Royal Philarmonic Orchestra. Al zijn klassiekers komen aan bod, waaronder ook I Don’t Wanna Talk About It. Weer is er de prachtige subtiele detaillering in het hoog, de gitaaraanslagen hebben meer rust dan met de Bluesound Vault en zijn wat minder fel. De signatuur van deze Amerikaanse netwerk bridge is inmiddels wel duidelijk, niet ruw en onbehouwen maar eerder Engels sophisticated. Streamingdienst Tidal heeft in de “Masters” reeks een aantal albums van Peter Gabriel beschikbaar waaronder één van mijn favoriete Scratch My Back. Het origineel van My Body Is A Cage is van de band Arcade Fire maar Peter Gabriel geeft er zijn eigen invulling aan. De Stream zet een groot en diep stereobeeld neer met enorm veel detail. De instrumenten hebben rust en een mooie natuurlijke klankkleur. Het achtergrondkoor staat los en je hoort de fraaie ijle stemmen individueel. Wanneer na een korte stilte de stem van Peter plots naar voren komt springt is deze overgang wat minder dynamisch dan ik gewend ben. Wanneer ik een aantal van de eerdergenoemde tracks via de analoge uitgang van deze e.One Stream nogmaals beluister blijft de klanksignatuur grotendeels intact. Aan de warme kant, prettig in het gehoor liggend en vloeiend. Over de detailweergave en de dynamische kwaliteiten durf ik in deze setup geen harde uitspraken te doen. De Marantz receiver is daarvoor een te beperkende factor, de overige apparatuur inclusief de e.One Stream is gewoon een klasse beter.