Review: Driade Flow 405 luidsprekerbekabeling

Driade Flow 405 Cable

Ruim voor de Kerst ontvangen wij van Heres een prachtig houten kistje waarbij we direct een link leggen naar een paar heerlijke flesjes rode of witte substantie. Het geringe gewicht verraadt echter dat de inhoud dan wel stimulerend op onze zintuigen zal werken, maar desondanks van andere aard is. Niet heel veel later begeven we ons, na het openen van het kistje en het tot ons nemen van de inhoud, kruipend op handen en knieën door onze luisteromgeving. Nadat we met het zweet op het voorhoofd in onmogelijke bochten achter bank en hifirack de zojuist ontvangen luidsprekerkabels hebben gewisseld, zijn we klaar voor de eerste indrukken.

Hoewel we geen kabelfetisjisten zijn, kunnen we nooit nee zeggen tegen een kabelreview op zijn tijd. Als muziekliefhebbers zijn we immers continu op zoek naar die zoveel procent winst waarmee we nog dieper in de flow van de muziek worden gezogen. Zeker wanneer de investering is te overzien. De set Driade Flow luidsprekerkabels die wij hebben ontvangen heeft een lengte van tweemaal drie meter en kost retail slechts zevenhonderd euro. Tweemaal vier meter kost slechts honderd euro meer. Interessante propositie toch? Luisteren we graag naar.

Wanneer we de achterliggende gedachte en de filosofie van de Driade Flow bekabeling met Arnold Heres bespreken leren we dat deze volledig in de EU wordt vervaardigd. Er komen uit principe geen Chinese onderdelen aan te pas, behalve enige onderdeeltjes van de connectoren. Dit heeft niet alleen een gunstige impact op het milieu, het heeft vooral een positief effect op de continue kwaliteit van het eindproduct hetgeen zich vertaalt in de geluidskwaliteit. De kabelfabrikant waar Driade op vertrouwd is gevestigd in Tsjechië en heeft vele jaren ervaring op het gebied van de productie van bekabeling voor hoogfrequente toepassing. De confectionering geschiedt vervolgens geheel handmatig bij Driade in Nederland. Een confectionering waarbij Driade initieel voor een paar lastige uitdagingen stond.