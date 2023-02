Review: dCS Rossini APEX Player – Beweging naar de top

Aan ingangen geen gebrek. Aansluitingen met de bijbehorende resoluties zijn het meest belangrijk. Daarom deze enigszins vervelende opsomming. Ethernet (RJ45) 24-bit PCM 44.1-384 kHz, DSD64 / DSD128 in DFF/DSF-formaat. De USB B-connector accepteert 24-bit PCM 44.1-384 kHz, DSD64 / DSD128 in DoP-formaat. De USB A-connector accepteert 24-bit PCM 44.1-384 kHz, DSD64 / DSD128 in DFF/DSF-formaat. De twee AES/EBU-ingangen (XLR) accepteren 24-bit PCM 44.1-192 kHz, DSD64 / DSD128 in DoP-formaat. Het is ook mogelijk om via dual AES binnen te komen. Daarmee is 24-bit PCM 88.2-384 kHz en DSD64 / DSD128 in DoP-formaat mogelijk. Via de RCA-ingang en via de BNC-ingang accepteert het S/PDIF-protocol 24-bit PCM 44.1-192 kHz en DSD64 in DoP-formaat. Tenslotte is via optische S/PDIF 24-bit PCM 44.1-96 kHz mogelijk.

Aan de kant van de analoge uitgangen zijn er een tweetal gebalanceerde XLR’s. In het menu kunnen de vier mogelijke uitgangsspanningen worden gekozen. Dat geldt identiek voor de ongebalanceerde uitgang via RCA. De gebalanceerde uitgang eist aan de kant van de aan te sluiten voorversterker echte gebalanceerde ingangen. Dus elektronisch gebalanceerd of met een trafo. Veel zogenaamde gebalanceerde ingangen op consumenten-apparatuur zijn dat niet. De Player reageert dan met een center image dat at random van links naar rechts en omgekeerd beweegt en een soundstage die helemaal links of rechts hangt. Goede tip voor onder andere uw auteur: dit staat duidelijk in de manual, dus read the f(……) manual.

De Player komt met wellicht de meest degelijke afstandsbediening die u ooit heeft gezien. Het apparaat is ook bereikbaar met de dCS Mosaic-app. Dat is soms handiger. De rest van de specificaties is te vinden op de site van More Music.