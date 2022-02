Review: Dan D’Agostino Master Audio Systems – Progression Integrated

Wanneer ik u vraag uw ogen te sluiten om aan de allermooiste droomversterker te denken die u zich maar voor kunt stellen. Wat voor beeld ziet u dan voor zich? Houd deze gedachte nog even vast en verbaas u enorm wanneer dit ogenschijnlijk fictieve ontwerp bij het openen van uw ogen daadwerkelijk blijkt te bestaan! Althans zo is het mij en waarschijnlijk velen onder ons vergaan op het moment dat we voor de allereerste keer een D’Agostino versterkerontwerp onder ogen kregen. Want het prachtig geraffineerde kleur- en lijnenspel met zijn typerende Jules Verne achtige wijzerplaat met onderwater groene display verlichting, zijn iedere keer opnieuw adembenemend. Toch zit er ook één levensgroot nadeel aan deze exclusieve creaties, ze zijn enorm kostbaar. Maar tijden veranderen en door voortschrijdend inzicht en slim materiaalgebruik is the master himself er onlangs in geslaagd om voor een veel lagere prijsstelling, eveneens een echte droomversterker te realiseren!

Maar wie is deze ontwerper eigenlijk en wat heeft er voor gezorgd dat zijn creaties zo begerenswaardig zijn geworden? Dan D’Agostino is al bij leven legendarisch en absoluut behorend tot de grote pioniers binnen de high-end audio. In zijn inmiddels meer dan 35-jarige carrière heeft hij substantieel bijgedragen aan de (technologische) vooruitgang binnen deze hoogste audio tak. Wie de ontwerpen van deze pionier al langer volgt, weet dat hij ook een grote voorstander van krachtige versterking is. Niet voor niets worden zijn ontwerpen vanwege hun bijzonder homogene kwaliteiten en onvoorwaardelijke stabiliteit, regelmatig als referentie door verschillende van ‘s werelds beste luidsprekerbouwers gebruikt. Toch zullen de meeste audiofielen deze man vooral kennen als de oprichter en hoofdingenieur van Krell Industries. Een taak die hij met volle overgave tot en met 2009 heeft verricht en door een uit de hand gelopen meningsverschil met een binnengehaalde investeerder, helaas nogal abrupt is geëindigd. Wel kwam hierdoor de weg vrij om onder zijn eigen naam in een nog hogere versnelling te schakelen. Dat de nieuwe ontwerpen vervolgens nog maar weinig met zijn Krell tijd te maken hebben, kwam meteen in veel zaken naar voren. Op zich best logisch wanneer er geen commerciële restricties meer aanwezig zijn en je alle knowhow volledig compromisloos kan inzetten. Ook aan de vormgeving en materiaalkeuze is meteen veel meer aandacht besteed. Een duidelijk te motiveren keuze omdat hierdoor vormgeving en geluidskwaliteit veel beter met elkaar in balans kwamen.