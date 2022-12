Review: Chord PowerHAUS M6 & S6

Resultaten

Na het vervangen van het ‘lawaai-stekkerblok’ door de Chord M6 met de SignatureX-kabel werd de afgebeelde ruimte breder en dieper en werd het geluidsbeeld plastischer, grijpbaarder, meer gefocusseerd en uitgesproken. Er gebeurde ook iets heel spannends met de plaatsing van allerlei geluiden in die ruimte. Het is vrijwel niet in woorden te vatten, maar stemmen, instrumenten, galm en andere geluiden lijken beter georganiseerd te zijn. Bij elkaar dus veel spannender om naar te luisteren, waardoor je meer betrokken raakt. De klank van instrumenten wordt karakteristieker, herkenbaarder en meer uitgesproken. Er is meer samenhang. De detaillering is beter waardoor je dieper in het geluidsbeeld kijkt. Er is ook meer rust.

Vervolgens werd weer teruggeschakeld naar het lawaai-blok. De ruimtelijke afbeelding werd smaller, maar ook wat diffuser en wolliger. In verhouding verdween er een stukje betrokkenheid want het geluid werd wat saaier en minder spannend om naar te luisteren. Let erop dat dit in verhouding is met wat het Chord-blok doet. In absolute zin klinkt het systeem met het lawaai-blok nog steeds buitengewoon goed.

De Chord-setup uit de hierboven genoemde test bestond uit het M6-stekkerblok en de SignatureX-kabel. Maar, welk aandeel heeft nou dat stekkerblok en welk aandeel heeft die kabel? De M6 is vervolgens aangesloten met zo’n zwart C19 standaard netsnoer, maar dan net even dikker dan normaal. Het resulteert in een nagenoeg identiek geluidsbeeld. Het neemt iets af in beleving en soms zijn strijkers in het hoog iets rauwer van toon. Maar, het gaat hier echt om ‘shades of grey’. Voor deze specifieke situatie geldt dus dat de M6 zelf de meeste invloed heeft op het geluid.

Vervolgens is de S6 aangesloten met het zwarte C19 netsnoer. Het verbeterde geluidsbeeld na de switch van de M6 naar de S6 is direct herkenbaar. Deze combinatie doet pakweg 90% van wat de M6 met de SignatureX doet. Het verschil zit vooral in de totale beleving. Het is net een streepje minder spannend, betrokken en sprekend. Het hoog, met name van strijkers, klinkt hier beter dan met de M6 en het zwarte netsnoer. Maar, dat komt omdat de tonaliteit net iets ronder is. Het verschil zit niet zozeer in allerlei individuele eigenschappen, maar in de totale beleving. In absolute zin klinkt het met de S6 overigens nog steeds zeer goed.

De laatste combinatie is de S6 met de SignatureX. De definitie neemt toe, het geluid is puntiger en ook helderder. Er is ook weer meer betrokkenheid. Het zit dicht tegen het geluid van de M6 met de SignatureX aan. Het lijkt erop of de invloed van deze SignatureX op de S6 een grotere rol speelt dan in combinatie met de M6.