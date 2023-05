Review: Chord Mojo 2 – Hetzelfde, maar beter

Met Poly erbij

Door het toevoegen van de Poly transformeert de Mojo 2 in een heel ander toestel. Waar je anders gekluisterd bent aan je laptop of andere bron, krijg je met de Mojo 2 plus Poly een digitale audio player of DAP met WiFi. Het wordt zo een ongewoon alternatief voor spelers van merken als Astell & Kern, FiiO en Shanling. Wel met een heel andere insteek, want de meeste van hun producten zijn uitgerust met touchscreens en draaien een vorm van Android. Dat alles voegt de Poly niet toe; het is een metalen blok die je vastklikt op de Mojo 2. Wat je dan krijgt, ziet er heel gelikt uit. Chord heeft ervoor gezorgd dat beide toestellen exact dezelfde type behuizing en materialen gebruiken. Klik ze samen en het lijkt gewoon één apparaat.

Waar de meeste DAP’s bedoeld zijn als standalone toestellen waarop je muziek selecteert en afspeelt, werkt de combinatie van Mojo 2 en Poly anders. Je kunt een microSD-kaart insteken bij de Poly, maar zelfs dan moet je via een app op je smartphone werken om liedjes te zoeken en te kiezen. De Poly ondersteunt daarnaast een aantal streamingopties. Het toestel is volledig Roon Ready, waardoor het verschijnt als beschikbaar in de audiofiele software. Je moet bij de instellingen enkel aangeven welke DAC – Mojo 1 of Mojo 2 – er aan de netwerkmodule hangt.

Het is niet onmogelijk om bijvoorbeeld de Mojo 2 en Poly-combinatie als muziektoestel tijdens het pendelen te gebruiken. Maar dat is toch niet echt waarvoor het bedoeld is. Het lijkt ons eerder een toestel dat je toelaat om thuis rustig te luisteren waar je wil, zonder dat je lange kabels of grotere apparatuur moet verplaatsen. En dat is ook zo, merken we. Tijdens het testen (en ook daarvoor, met de Mojo 1) waren we heel snel geneigd om gewoon in een zetel of zelfs op het terras te gaan zitten met een hoofdtelefoon. Normaal gezien blijven we eerder gekluisterd aan onze werkplek, waar ook enkele hoofdtelefoonversterkers opgesteld staan.

Het gebruik is ook anders dan met een DAP, zoals de Astell & Kern KANN Max die we ook wel eens inzetten. De Mojo 2 en Poly lieten we meestal gewoon naast ons de zetel liggen, terwijl we op het grote scherm van een iPad door muziek in Roon neusden. Heel wat comfortabeler dan op een kleinere display van zo’n DAP.