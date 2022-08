Review: Cabasse The Pearl Akoya – ‘Franse Schone’

Praktijkervaringen

Bij het ‘thuiswerken’ blijkt al snel dat deze Cabasse The Pearl Akoya een duidelijk betere weergave biedt dan mijn eigen Teufel Kombo 11 set. Niet geheel verrassend gezien het grote prijsverschil, maar toch… De verstaanbaarheid bij het beluisteren van radio uitzendingen is zeer goed. Om gesproken woord te volgen kan het volume aanmerkelijk naar beneden ten opzichte van de Teufel set. Bovendien krijgt de stem body en klinkt veel natuurlijker. Bij het beluisteren van wat verschillende tracks via Tidal gaat de weergave nog een stapje verder. De laagweergave is stevig en vol maar gelukkig net niet dusdanig dat het de hoogweergave overschaduwd. Luisterend naar het live album Symphonica van George Michael valt op dat zelfs met slechts één speaker er een gevoel van ruimtelijkheid ontstaat. Daarbij is het timbre van zowel blazers als strijkers mooi gevangen en aangenaam. Ik ben verbaasd dat ik als rechtgeaarde ‘Audiofiel’ zo geniet van de weergave van slechts één speaker, die beide kanalen (stereo) voor zijn rekening neemt. Natuurlijk lonkt de tweede speaker die er tot nu toe stilletjes bij stond. Ik schakel nummer twee in en open de app om een speler toe te voegen. Dit gaat soepel en beide worden bijna automatisch gekoppeld tot een stereopaar. Uiteraard bestaat de mogelijkheid de individuele speakers een naam te geven, handig wanneer je meerdere speakers wilt gebruiken die niet in dezelfde ruimte staan. Na een nieuwe kallibratie zijn we good to go. Het is onmiddellijk duidelijk wat de meerwaarde is. Er is rust en ruimtelijkheid gecombineerd met een vloeiender weergave. Via Tidal start ik het meest recente album van de Haagse band Son Mieux. Ik kende wat liedjes die ik hoorde op Radio2 maar na een live optreden, als voorprogramma van Di-Rect in Ahoy, was ik acuut fan. Wat een energie brengt dit bandje en wat zitten de songs goed in elkaar. De set Akoya’s laat het typerende stemgeluid van zanger Camiel Meiresonne uitstekend horen. De laagweergave is stevig en legt een lekker fundament onder de muziek. Niet overdreven maar mooi in balans met het hoog. Met de Pearl’s in een stereo set-up is de balans prettiger dan met een enkele. Viool en trompet klinken aangenaam en zelfs bij hoger volume blijft scherpte grotendeels achterwege. Het blijft verbazingwekkend hoe deze twee bescheiden weergevers de ruimte weten te vullen.

Het nieuwe album DawnFM van The Weeknd is sterk geïnspireerd op jaren 80 new wave, funk en elektronische dance muziek. Ik hoor een synthesizer loopje wat me heel erg doet denken aan I Feel Love van Donna Summer en je direct doet meebewegen op het ritme. De pulserende bas gaat zo diep dat je als luisteraar op zoek gaat naar een subwoofer. Tevergeefs, het zijn echt alleen de twee Cabasse The Pearl Akoya speakers die dit voortbrengen. Vergeef me de uitspraak maar met deze Akoya kun je echt uit je ‘bol’ gaan! Tennesee Whisky van Chris Stapleton’s zo’n beetje het tegenovergestelde van de muziek van The Weeknd. Niet elektronische instrumenten, maar een pedal steel guitar en snaredrum die de scheurende stem van Chris ondersteunen in het nummer. De emotie die in het nummer ligt komt volledig over, luidkeels zing ik mee met de lofzang op een partner waarbij diverse soorten sterke drank als metafoor dienen.