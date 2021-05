Review BEC Akustik AI-50 en AI-120

BEC Akustik AI-50 en AI-120

Werp een blik op de AI-speakers van BEC Akustik en je hebt meteen door dat dit geen conventionele luidsprekers zijn. Uit de lange doos haal je immers geen dikke luidspreker, maar een slanke staaf. Met je duim en wijsvinger kunnen we er helemaal rond. Dat is helemaal anders dan de kolossale luidsprekers die we soms onder ogen krijgen; die kun je zelfs met twee armen uitgestrekt niet altijd helemaal omhelzen. De AI-50 en AI-120 die we hier bekijken zijn dan ook een product van een Duits audiobedrijf dat heel andere roots heeft dan een doorsnee hifi-merk. BEC Akustik is in de basis een industrieel magneetfabrikant, die een manier zag om een nieuw soort speakers te bouwen die zeer slank en compact zijn. Het eindresultaat zijn staafvormige speakers die je amper ziet staan of hangen – beide opties kunnen.

De AI-speakers zijn de laatste tijd elders vaak bekeken als stereo-oplossing voor muziek. Hun bescheiden vorm maakt ze echter nog interessanter voor surround, en het is zo dat we ze hier bekijken (al zullen we uiteraard ook de stereoprestaties mee onder de loep nemen). We bekijken een set bestaande uit drie AI-120’s en twee AI-50’s.

De BEC Akustik AI-50 wordt verkocht voor 799 euro/paar, de AI-120’s kosten 999 euro/paar. Daartussen vind je nog twee andere modellen (AI-70 en AI-100) die iets korter zijn en 849 respectievelijk 899 euro kosten per paar. Dat zijn geen extreme prijzen voor een discrete manier om surround naar je woonkamer te brengen zonder de kamer vol te stouwen met speakers of in de muren te kappen. Ze zijn beschikbaar in het zwart of wit.