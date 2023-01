Review: Aurender A15 muziekserver & streamer

De A15 nader bekeken

Opvallend is dat de achterzijde van de A15 met prachtig aluminium even mooi is afgewerkt als de rest van het apparaat. We zien allereerst een van de bijzonderheden van de A15, namelijk de XLR gebalanceerde en RCA ongebalanceerde analoge uitgangen. Daarnaast RCA coaxiale en TosLink optische digitale ingangen, een dubbel geïsoleerde Gigabit Ethernet-aansluiting en tweemaal USB 3.0-aansluitingen. Met een USB audio-output klasse 2.0-aansluiting kun je daarnaast een hoogwaardig digitaal signaal verder doorzetten naar een externe DAC of iets dergelijks. Verder springen de twee slots voor harddrives in het oog. De HDD’s of SSD’s kunnen elk tot 8 TB aan gegevens opslaan. 16 TB dus. Je moet wel over een immens grote muziekcollectie beschikken om dat vol te krijgen!

Eenvoud siert. Aurender zelf zegt dat het ontwerp van de A15, ten opzichte van de vlaggenschepen A30 en N30SA, een “kosteneffectieve” oplossing is. Nou, dat mag met een Zuid-Koreaanse korrel zout worden genomen, want het technisch ontwerp, de specificaties en de gebruikte materialen zijn van het hoogste niveau. Het hart van de A15 bestaat uit een dual-mono AKM4490 DAC. Aurender heeft rondom deze chipset veel zorg besteed aan een optimale kanaalseparatie, audiofiele voedingen en een goede afscherming. Het resultaat is een zeer lage ruisvloer en hoge dynamiek. Die voedingen spelen echt een kritische rol bij het uiteindelijke geluidsbeeld! De chipset kan tevens MQA-data decoderen. PCM-files kunnen worden weergegeven tot 32 bit / 768 kHz en DSD tot DSD512.