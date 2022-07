Review: Advance Paris X-P700 en X-A600 voor- en eindversterker

Ontspannen totaalbeeld

Het huwelijk van deze twee Advance Paris-toestellen treft ons snel als een zeer geslaagde als je houdt van een zachtwarme gloed en een ontspannen voorstelling. Uiteraard hebben die twee klasse A of niet-keuzes een wezenlijke impact op wat je hoort. En blijft de keuze qua luidsprekers ook heel bepalend.

Bij het testen van de Advance Paris-combinatie sloten we de Canton Reference 7 K-speakers aan die nog in de testruimte geparkeerd stonden. Het zijn stevige vloerstaanders die zich wel relatief makkelijk laten aansturen. Perfect dus om die klasse A-modus te beoordelen; met veeleisende luidsprekers gaat de versterker misschien wel heel vlug naar de klasse AB-modus overschakelen. De meeste muziek beluisterden we via de Zen Stream die op de USB klasse B-poort hangt en die we aansturen vanuit Roon. Ook tv-geluid komt aan bod. Dat is niet moeilijk om te regelen, gewoon de Sony KD-65AF9 in de testruimte via een optische kabel aansluiten op de X-P700. Dat is niet zo’n conventioneel scenario – maar waarom niet? Met grotere speakers zoals deze Cantons heb je meteen voldoende dynamisch potentieel en laagweergave om films en tv-series behoorlijk machtig weer te geven.

Ten slotte willen we de phono-voorversterker van de X-P700 beoordelen. Normaal zouden we dat doen door onze uitstekende ELAC Miracord 90 te verbinden met de Advance Paris, maar de voorbije maanden staat er een Pro-ject X2 B opgesteld met een Quintet Red MC-cartridge. Wel toepasselijk gegeven de MC-ondersteuning op de X-P700. Maar we proberen hem ook uit met een X1 met PickIt Pro MM-cartrdige.

Na wat inleidend luisteren besluiten we de high bias-optie op de X-A600 voor het resterende deel van de reviewperiode ingeschakeld te laten. Hoewel het verschil tussen de gewone en de high bias-stand niet enorm groot is, vonden we het net iets rustiger klinken.

Aan vinylzijde halen we ‘Pleasure’ van Feist boven, een geweldig album van Leslie Feist, de Canadese artiest die ooit verbonden was met indiecultgroep Broken Social Scene. Het phono-gedeelte brengt op competente wijze de intimistische, soms rauwe zangpartijen over, met een fijn gevoel van detail. ‘Blue Lines’ van Massive Attack is ook zo’n album dat op vinyl net iets meer heeft, vinden wij tenminste, dus die komt ook aan bod. Zowel met de X2 B als de X1 krijgen we de indruk dat vooral vocals centerstage staan en het fijner detail, het laag is wat beheerster. Halen we de Primare R15-phonoversterker erbij en sluiten de X1 op deze manier aan, dan vinden we het klankmatig net iets voller. Kortom, de phono-ingang op de X-P700 doet het goed, maar als je een verdere upgrade zoekt kun je hier wel nog iets toevoegen. Het blijft natuurlijk fijn dat je met de Advance Paris niet vastzit aan een type cartridge.

Tijd voor een koersverandering. We grijpen naar Symphonie N°9 van Beethoven, gebracht door Britten Sinfonia onder leiding van Thomas Adès en in 2019 opgenomen in Barbican Hall (Qobuz, 192/24). We vinden het een vrij subtiele opvoering van deze klassiekers die eerder een totaalbeeld van heel het orkest schetst, maar bij het opzwepende ‘II. Allegro vivace’ springen de instrumentgroepen er meer uit. De felle dynamische sprongen, met strijkers die zachtjes spelen afgewisseld met luide knallen op grote pauken, verwerkt de X-A600 zonder de minste stress te vertonen. Een gebrek aan kracht is er zeker niet. Het klinkt ook heel vloeiend en muzikaal, een tikje warm en zacht, maar vooral: net echt. Je hoort dat die pauken omvangrijk zijn en weerklinken in de hele ruimte. Dat de Cantons een tikje dominanter zijn in de midbassen helpt hier echt om je te omhullen in deze symfonie. Die ervaring hadden we ook bij het bekende ‘Peer Gynt – In The Hall of The Mountain King’ gebracht door de English Chamber Orchestra. De zachte opbouw die naar een crescendo toewerkt lokt je echt, en als heel het orkest uitbarst zetten de Advance Paris-versterkers een heel ruime soundstage neer waar de instrumenten die toewerken naar het hectische, prestissimo finale goed gedefinieerd staan. Een mooi voorstelling van deze Grieg-klassieker, al missen we bij deze opvoering wel de geschreeuwde zangpartijen aan het einde.