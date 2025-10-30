Mijn oordeel

Mijn doordeweekse werkomgeving wordt vooral bepaald door het werk achter een laptop in een huiselijke omgeving. Het incidenteel bezoeken van een winkel of importeur zijn voor mij dus momenten waar ik van kan genieten. Dit luisterbezoek aan Penhold maakt hierop geen uitzondering. Zeker niet wanneer ik aan de weergave-eigenschappen kan horen dat er tijd en moeite is besteed om de set goed aan me te presenteren. Want jongens, wat levert deze MartinLogan Michi combinatie sublieme prestaties. Ondanks dat te veel openheid en transparantie het niet altijd voor me doen, levert deze set dit op een ongedwongen wijze waarbij ik meermaals in een muziekstuk een ‘hé’ moment ervaar. Een lijntje, een kraakje of subtiel aanwezig detail dat ik niet eerder had opgemerkt bij albums die ik al decennialang dacht te kennen. Deze Expression ESL 13A elektrostaten fileren de muziek laagje voor laagje met de precisie van een hersenchirurg, zonder het karakter of de ziel uit de muziek te snijden.

Dankzij het snelle en stabiele karakter van de Michi versterking maakt deze een uitstekende match met deze hoogsensitieve elektrostaten waarmee de meest subtiele details in de muziek tot leven komen. De bijpassende cd-speler maakt de beleving helemaal compleet. Met deze set investeer je in een combinatie waarmee je album na album onder een microscoop legt en telkens weer details waarneemt die je altijd hebt gemist. De toevoeging van ARC voegt een homogeen en goed gecontroleerd laag aan de weergave toe. Met ingeschakelde ruimtecorrectie ervaar ik een fraai gebalanceerd totaalbeeld waarbij het laag met minder intensiteit maar met meer kwaliteit wordt weergegeven. Wanneer we ARC uitschakelden nam het laagste laag met een fractie toe, maar leverde deze op controle in. Dit werkt dus zeer effectief.

Tenslotte hebben we nog gespeeld met het overgangsgebied tussen de woofer en het hooggespannen vel. Omdat woofers enige massatraagheid hebben terwijl het flinterdunne vel juist meer snelheid heeft, heb ik wel eens begrepen dat een goede aansluiting op elkaar lastig is en dit heeft MartinLogan inmiddels goed in de vingers. Aangezien een elektrostaat vaak wat verder in de ruimte geplaatst moet worden om geen hinder te ondervinden van de achter het panel opgewekte geluidssignaal, kan de muziek in sommige ruimtes misschien wat dun klinken. Wanneer we met de overlap in dit gebied spelen, zorgt dit voor een warmere klank en een toename in punch in het midlaag. Penhold had deze overgang al zodanig ingesteld dat ik de door hen verkozen stand prefereerde boven de latere instellingen. Met een toename van overlap vond ik de midbas in de luisterruimte bij Penhold een fractie te veel aan gewicht krijgen, maar liet me wel duidelijk het effect ervan horen.

Tijdens de reviewperiode heb ik uiteraard meerdere albums in de speler gehad. Hierbij kwam ik tot de conclusie dat dit geen speler is om nummer na nummer van verschillende schijfjes af te spelen. Hiervoor vergt het uitnemen en plaatsen van de puck te veel. Hoe zeer ik dit ook voorzichtig probeerde te doen, het lukte me zelden zonder met de zware puck tegen de rand aan te tikken. Ondanks dat de afwerking uiterst sterk is, bij een speler van een slordige zesduizend euro is elke tik in gedachte al snel een euro waard. De Michi Q5 is, net als een geheel manuele platenspeler, een speler voor pure muziekliefhebbers. Deze speler nodigt juist uit om een album op te zetten, er comfortabel voor te gaan zitten en, onder het genot van een glaasje van het een of ander, het gehele album uit te luisteren. Hond op de bank en het gezin dus op de vloer. Zo kan je avond toch niet meer stuk?