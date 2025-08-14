Rotel DX-5

Wie bij Rotel denkt aan grote, massief gebouwde hifi-componenten zal opkijken als hij of zij de nieuwe DX-5 onder ogen krijgt. Deze compacte versterker mikt op consumenten die hoogwaardige muziekweergave wensen op hun (thuis)werkplek of kleinere woonkamer.
Na het uitpakken staat er een bijzonder fraai ogend apparaat voor mijn neus met een look & feel die me zeer verrassen. Met een prijs die nipt onder de 1.500 euro blijft had ik niet gedacht dit afwerkingsniveau aan te treffen. De metalen kast met een mooi ingefreesde letter R op de bovenplaat doet vermoeden dat het om een versterker uit een hogere prijsklasse gaat. Het front is strak en opgeruimd, links de Power-toets met subtiele groene verlichting, ik dacht dat blauw altijd de huiskleur van Rotel was, in het midden een full-color TFT display en rechts een grote volumeregelaar. Onopvallend weggewerkt in het display nog een toets voor bronkeuze en een 6,3mm hoofdtelefooningang. De achterzijde oogt opgeruimd en ondanks het bescheiden formaat, 215 x 76 x 251mm om precies te zijn, is er voldoende ruimte serieuze luidsprekerkabels en interlinks aan te sluiten. Naast een analoge RCA stereo ingang beschikt de DX-5 over een digitale coaxiale, optische, PC-USB en HDMI-Arc aansluiting. Er is een Bluetooth ontvanger met aptX HD en AAC ingebouwd. Ook is er voorzien in een subwoofer uitgang. Het relatief hoge gewicht wordt veroorzaakt door de forse voeding die ongeveer een kwart van het inwendige van de DX-5 inneemt. Rotel zet, in tegenstelling tot veel concurrenten, in op klasse AB versterking. Inmiddels bijna een uitzondering in de wat lagere prijsklasse, maar zeker in combinatie met de grote voeding bijna een garantie voor een stabiele aangenaam klinkende versterker. Met 2 x 25 watt per kanaal lijkt het vermogen aan de lage kant maar in de praktijk blijkt dit geen probleem kan ik vast verklappen. De door Rotel gebruikte DAC is een hele moderne, een ESS Sabre ES9039Q2M die via de PC-USB ingang tot 32 bit/384k Hz ondersteunt en natuurlijk ook DSD. Voor de liefhebbers, deze Rotel DX-5 is Roon Tested. Voor de bediening van de versterker kun je gebruik maken van de fraaie aluminium afstandsbediening die standaard meegeleverd wordt.
Testopstelling
De Rotel DX-5 kan door zijn compacte formaat naast mijn Bluesound Icon in het Quadraspire rack staan. Met een Oehlbach XXL optische digitale kabel verbind ik beide met elkaar. Om te ontdekken of er grote verschillen zijn tussen digitaal en analoog sluit ik ook een set Inakustik Rhodos Silver kabels aan. De verschillende kabels zijn klankmatig wel een variabele maar geven in ieder geval een indicatie. Met een set Supra Classic luidsprekerkabels verbind ik de Rotel DX-5 met mijn Audiovector R3 Arreté luidsprekers. Flinke vloerstaanders, maar in de praktijk gemakkelijk aan te sturen, zelfs met buizenversterkers met weinig vermogen. De bescheiden 25 watt per kanaal van de DX-5 zouden dus voldoende moeten zijn, zeker gezien de grote trafo en dus stabiele versterking. Als in de praktijk blijkt dat het niet werkt heb ik nog een set Audiovector QR1-monitors achter de hand. Ik maak gebruik van het standaard meegeleverde netsnoer. Qua instellingen is er niet veel te doen, je kunt het maximale volume instellen waarbij je kan kiezen in percentage of dB-weergave, de kleur en lichtintensiteit van het scherm en dat is het wel zo’n beetje. Snel luisteren dan maar.
Luisterindrukken
Ik start met ‘World Of Hurt’, een “oudje” van Ilse de Lange. Een aangename opname met stevig laag en de stem van Ilse nog met meer warmte dan nu het geval is. De kleine Rotel heeft geen moeite met deze track. Het laag is gecontroleerd en onvermoed stevig. Het middengebied is mooi gelaagd en gedetailleerd. De achtergrondzangers zijn goed hoorbaar en duidelijk van elkaar te onderscheiden. De akoestische gitaar is krachtig en realistisch. De flow van de muziek is goed en de warmte van de opname wordt prima teruggebracht in de luisterruimte. De weergave is gemakkelijk en ik heb niet de indruk dat de kleine DX-5 moeite heeft met de grote Audiovector-luidsprekers. Voorwaar een mooie prestatie. Bij het beluisteren van een radioprogramma gepresenteerd door Felix Meurders, NPO Radio 5 staat in huize Smit steeds vaker aan, werd ik getriggerd door een lied van Willie Nelson. Het is een kleine moeite om het nummer ‘The Border’ in hires te vinden op streamingdienst Tidal. Het is vooral de sfeer die het nummer in zich heeft die me aansprak maar nu ik het met wat meer focus beluister is het de tekst die een extra laag geeft. Wat helpt is dat de DX-5 uitstekend in staat is het middengebied te laten “shinen” waardoor de verstaanbaarheid bijzonder goed is. Het is een triest verhaal en de doorleefde, ietwat breekbare, stem van Willie maakt het compleet. Gelukkig weet Rotel wel goed de balans in de weergave te bewaren tussen hoog, midden en laag. De versterker en Dac zijn transparant genoeg om de kleine verschillen tussen de hires en cd-versie hoorbaar te maken. Een flinke uitdaging is ‘Chord Left’ van Agnes Obel. Close miked opgenomen in een kleine ruimte wat een hele directe en bijna in your face-ervaring geeft. De Rotel DX-5 slaat zich er met verve doorheen. De piano lijkt in de kamer te staan en de weergave is niet alleen krachtig maar ook zeer gedetailleerd en levensecht. Ik hoor de hamertjes de snaren raken en de resonanties in het instrument. Het is heel ruimtelijk en open. De ‘hardheid’ van de piano is goed hoorbaar zonder dat het doorslaat naar onaangenaam.
Een plaatje
‘Vivo Per Lei’ een duet van Andrea Bocelli en de Italiaanse zangeres Giorgia, op een hoger volume laat de prestatiegrens van de versterker in combinatie met de grote vloerstaanders horen. De uithalen van Giorgia doen me resoluut besluiten het volume te temperen. Later beluister ik de track met de kleine Audiovector QR1 luidspreker en is hoorbaar dat de DX-5 hier minder moeite mee heeft en blijft de weergave ook aangenaam op hoger volume. Van uitdagende hoogweergave naar muziek met stevig en diep laag. ‘Wake Me Up’ van The Weeknd wordt gedragen door diep synthesizer laag. De kleine DX-5 weet de woofers van mijn Audiovector R3’s prima in toom te houden. Het klinkt krachtig, gecontroleerd en met veel drive. De muziek kent een heerlijke flow. De stem staat rotsvast in het midden van het geluidsbeeld omringt door veel elektronische geluidjes. De weergave is dusdanig transparant dat zelfs de bekkens goed te volgen blijven. Dat de kleine Rotel DX-5 er wel voor moet werken is te merken, de versterker wordt best warm. Niet opsluiten in een kast dus, zou ook zonde zijn want de DX-5 is een plaatje om te zien. Young Gun Silver Fox is een band die muziek maakt die zo uit de 80’s kan komen. Het heeft een heerlijke oude disco vibe. Het nummer ‘Stevie & Sly’ is een ode aan Stevie Wonder en Sly Stone. Net als bij het nummer van The Weeknd weet de DX-5 de muziek heel vloeiend voor het voetlicht te brengen. De verschillende stemmen klinken verfijnd en losjes perfect passend in het nummer. De lekkere percussie-instrumenten zijn links en rechts in het mooie stereobeeld te volgen. De basgitaar in het intro wordt zeer goed neergezet, met body en kracht.
Kleine verschillen
Een voor mij nieuwe artiest is Lola Young. Ze heeft een wat rauwe hese stem en luisterend naar het nummer ‘Messy’ is dit goed hoorbaar. De Rotel DX-5 heeft er weinig moeite mee het specifieke karakter te laten horen. Wat ook heel knap is hoe deze betaalbare versterker de tweede stem laat horen net achter de solostem. De tekst, die soms wat weg heeft van Rap, is goed verstaanbaar en te volgen. De basgitaar klinkt stevig en gecontroleerd. De snaredrum en bekkens klinken lekker pittig en staan mooi achterin het brede en diepe stereobeeld. Wanneer ik muziek aan het luisteren ben ga ik nooit bewust opzoek naar tracks van Billie Eilish maar gek genoeg komt er uiteindelijk toch vaak één voorbij. Zo ook tijdens luistersessie, in dit geval ‘The Greatest’ van haar album Hit Me Hard and Soft uit 2024. Net als bij Lola Young is de stem van Billie er één vol karakter en gevoel. De kleine stembuigingen zijn goed te volgen en er is veel nuance en kleur. De gitaren links en rechts in het geluidsbeeld klinken subtiel en gedetailleerd. De kleine DX-5 gaat gemakkelijk mee in de dynamieksprongen in de muziek wanneer het nummer halverwege grootser en bombastischer wordt. Om naar het einde weer zonder moeite breekbaar en emotioneel af te sluiten. Aangezien mijn Bluesound Node Icon naast digitaal ook analoog op de DX-5 is aangesloten kan ik vrij gemakkelijk een vergelijk maken. Natuurlijk zijn de verschillende kabels een variabele maar kan ik wel een redelijk beeld krijgen. Het toeval, of niet natuurlijk, dat beide gebruik maken van eenzelfde DAC. Namelijk een ESS Sabre ES9039Q2M met als enig verschil dat de Bluesound er één per kanaal gebruikt en de Rotel één voor beide kanalen. Luisterend naar hires versie van Fleetwood Mac’s ‘Songbird’ en ‘You Make Lovin’Fun’ zijn er kleine verschillen hoorbaar. Via de optische aansluiting is het hoog iets feller en een fractie minder gedetailleerd. Maar ik moet echt goed mijn best doen om deze verschillen op te merken. Natuurlijk speelt ook de gebruikte luidspreker een rol, de Audiovector R3 Arreté laat echt alles horen. De stemmen klinken analoog aangesloten net iets voller en warmer. Dit komt naar voren met ‘When We Were Young’ van Adele. Sowieso een lastige stem voor elke installatie, zeker met haar meer recente albums. Het verschil tussen analoog en digitaal is bij de basgitaar in het intro eigenlijk niet hoorbaar, het ligt echt heel dicht bij elkaar. Alleen de beatring die verstopt zit in het nummer is analoog ietsjes minder moeilijk hoorbaar. Het is echter bijna spijkers op laag water zoeken zo dicht zit het bij elkaar.
Niet onverdienstelijk
Als laatste nog een oude bekende, ‘Chan Chan’ van Buena Vista Social Club. Zowel digitaal als analoog klinken de gitaren aangenaam en met veel nuance en klankkleur. De trompet komt via de analoge ingang nog net iets meer tot leven en is fractioneel realistischer om te horen. Al met al zul je als gebruiker, met een prijstechnisch meer passende luidspreker, echt heel goed je best moeten doen om de verschillen te horen. Wel een geruststellende gedachte dat het versterkerdeel transparant genoeg is om mee te groeien met een mooie bron of betere speaker. Bluetooth klinkt niet onverdienstelijk. Via streamingdienst Tidal beluister ik wat muziek via mijn smartphone via Bluetooth gekoppeld met de DX-5. Verbinden gaat snel en blijft heel stabiel. Luisterend naar ‘What’s Love Got To Do With It’ van Tina Turner is de weergave platter en minder gedetailleerd dan via de Bluesound Node Icon streamer. Het is lichtvoetiger en de laagweergave is minder krachtig. Prima voor incidenteel luisteren maar de Rotel DX-5 is tot veel meer in staat.
Conclusie
Een juweeltje, zo zou ik deze Rotel DX-5 willen omschrijven. Een schot in de roos en uitstekend in staat om de jongere generaties aan te spreken. Qua uiterlijk subtiel vormgegeven met een luxe uitstraling en fraaie bouwkwaliteit. Compact genoeg om zonder opzichtig te zijn in het zicht geplaatst te worden. HDMI-ARC maakt dat vaak matige geluidskwaliteit van platte tv’s gemakkelijk opgewaardeerd kan worden. Wil je privé luisteren dan is er de hoofdtelefoonaansluiting. Voeg een betaalbare streamer toe met een digitale uitgang, bijvoorbeeld een Bluesound Node Nano, en een mooie set luidsprekers en je bent klaar om van muziek en films te gaan genieten. De geluidskwaliteit is uitstekend, transparant, neutraal, aangenaam, onderhoudend en nooit vermoeiend. Het versterkerdeel is transparant genoeg om het verschil te laten horen tussen verschillende bronnen en biedt groeimogelijkheden. Het is leuk om te constateren dat Rotel vasthoudt aan AB versterking met een forse voeding waardoor de DX-5 zeer stabiel is en in staat, ondanks het relatief bescheiden vermogen, lastige luidsprekers gemakkelijk aan te sturen. De bediening is intuïtief en de stapjes van 0,5 dB voor de volumeregeling een feest. Betaalbaar, compact, mooi om te zien, compleet en een goede geluidskwaliteit kunnen hand in hand gaan. Deze Rotel DX-5 is daar het bewijs van!
Tech specs
• Wat: Geïntegreerde stereoversterker met DAC en streaming
• Vermogen: 2 x 25 Watt (bij 8 ohm) klasse AB
• Ingangen: cinch, optisch, coaxiaal,
• USB klasse B, HDMI-ARC
• Uitgangen: sub-uitgang
• Streaming: Bluetooth (SBC, AAC, aptX HD)
• Extra’s: Roon Tested
• Afmetingen: 21,5 x 7,6 x 25,1 cm
• Gewicht: 4,1 kg
Prijs
Rotel DX-5 € 1.499,- www.penhold.nl
Beoordeling
Rotel DX-5
- • Bouwkwaliteit en uitstraling • Gebruiksmogelijkheden • Uitstekende geluidskwaliteit
- • Ontbreken phono ingang
Beoordeling Rotel DX-5
Een juweeltje, zo zou ik deze Rotel DX-5 willen omschrijven. Een schot in de roos en uitstekend in staat om de jongere generaties aan te spreken. Qua uiterlijk subtiel vormgegeven met een luxe uitstraling en fraaie bouwkwaliteit. Compact genoeg om zonder opzichtig te zijn in het zicht geplaatst te worden. HDMI-ARC maakt dat vaak matige geluidskwaliteit van platte tv's gemakkelijk opgewaardeerd kan worden. Wil je privé luisteren dan is er de hoofdtelefoonaansluiting. Voeg een betaalbare streamer toe met een digitale uitgang, bijvoorbeeld een Bluesound Node Nano, en een mooie set luidsprekers en je bent klaar om van muziek en films te gaan genieten. De geluidskwaliteit is uitstekend, transparant, neutraal, aangenaam, onderhoudend en nooit vermoeiend. Het versterkerdeel is transparant genoeg om het verschil te laten horen tussen verschillende bronnen en biedt groeimogelijkheden. Het is leuk om te constateren dat Rotel vasthoudt aan AB versterking met een forse voeding waardoor de DX-5 zeer stabiel is en in staat, ondanks het relatief bescheiden vermogen, lastige luidsprekers gemakkelijk aan te sturen. De bediening is intuïtief en de stapjes van 0,5 dB voor de volumeregeling een feest. Betaalbaar, compact, mooi om te zien, compleet en een goede geluidskwaliteit kunnen hand in hand gaan. Deze Rotel DX-5 is daar het bewijs van!
Reacties (0)