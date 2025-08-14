Luisterindrukken

Ik start met ‘World Of Hurt’, een “oudje” van Ilse de Lange. Een aangename opname met stevig laag en de stem van Ilse nog met meer warmte dan nu het geval is. De kleine Rotel heeft geen moeite met deze track. Het laag is gecontroleerd en onvermoed stevig. Het middengebied is mooi gelaagd en gedetailleerd. De achtergrondzangers zijn goed hoorbaar en duidelijk van elkaar te onderscheiden. De akoestische gitaar is krachtig en realistisch. De flow van de muziek is goed en de warmte van de opname wordt prima teruggebracht in de luisterruimte. De weergave is gemakkelijk en ik heb niet de indruk dat de kleine DX-5 moeite heeft met de grote Audiovector-luidsprekers. Voorwaar een mooie prestatie. Bij het beluisteren van een radioprogramma gepresenteerd door Felix Meurders, NPO Radio 5 staat in huize Smit steeds vaker aan, werd ik getriggerd door een lied van Willie Nelson. Het is een kleine moeite om het nummer ‘The Border’ in hires te vinden op streamingdienst Tidal. Het is vooral de sfeer die het nummer in zich heeft die me aansprak maar nu ik het met wat meer focus beluister is het de tekst die een extra laag geeft. Wat helpt is dat de DX-5 uitstekend in staat is het middengebied te laten “shinen” waardoor de verstaanbaarheid bijzonder goed is. Het is een triest verhaal en de doorleefde, ietwat breekbare, stem van Willie maakt het compleet. Gelukkig weet Rotel wel goed de balans in de weergave te bewaren tussen hoog, midden en laag. De versterker en Dac zijn transparant genoeg om de kleine verschillen tussen de hires en cd-versie hoorbaar te maken. Een flinke uitdaging is ‘Chord Left’ van Agnes Obel. Close miked opgenomen in een kleine ruimte wat een hele directe en bijna in your face-ervaring geeft. De Rotel DX-5 slaat zich er met verve doorheen. De piano lijkt in de kamer te staan en de weergave is niet alleen krachtig maar ook zeer gedetailleerd en levensecht. Ik hoor de hamertjes de snaren raken en de resonanties in het instrument. Het is heel ruimtelijk en open. De ‘hardheid’ van de piano is goed hoorbaar zonder dat het doorslaat naar onaangenaam.