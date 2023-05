Nieuwe uitgave: Music Emotion mei 2023

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

Modus Audio SPR01-voorversterker en SPA01-eindversterker – Internationale Topkwaliteit uit Nederland

Nieuwe merken komen en gaan waarvan sommige blijvers zijn, terwijl andere bepaalde trends volgen. Modus Audio doet gelukkig niet aan dit soort dingen mee en is ontstaan uit de passie en denkbeelden van de nuchtere en tevens geniale ontwerper Richard Boumans. Maar aangezien je alleen zelden in staat bent om zulke compromisloze producten een levensvatbaar draagvlak te geven, is het vervolgens commercieel tot leven gewekt door kompanen Frans Kovacs en Mathijs Mennen. Dit is het verhaal van een ontwerper die zijn dromen tot leven wilde wekken en daar tevens de kennis, het inzicht en het geduld voor had. Modus Audio-producten zijn dan ook buitengewoon kostbaar en daardoor niet voor iedereen weggelegd. Een direct gevolg van het streven naar perfectie en dat is uiteindelijk zeer goed waarneembaar.

DEZE EDITIE STAAT WEER VOL MET TESTEN:



Piega Premium Wireless 701 Gen2 – Even interieur- als oorvriendelijk

Met generatie twee van zijn Premium Wireless 701 presenteert Piega een muzieksysteem dat audiofiele weergave huwt met enorm veel streamingopties en deze slanke Zwitsers uit geborsteld aluminium kun je ook nog eens op je tv aansluiten.

Monitor Audio Platinum 200 3G – Objects of Desire

Monitor Audio bestaat 50 jaar en de Platinum Serie kwam 15 jaar geleden beschikbaar. De nieuwe modellen uit deze serie zijn van de derde generatie (3G). Monitor Audio heeft een uitgebreid onderzoek verricht onder dealers en eisen en wensen verzameld waar de nieuwe Platinum aan moet voldoen. In de luisterruimte staat de Platinum 200 3G, de kleinste vloerstaander uit de serie.

Marantz AV 10 homecinema voorversterker/processor en AMP 10 eindversterker – Betaalbare state of the art

Laat ik dit verhaal, waarin ik de nieuwe homecinema topmodellen van het Japanse audiomerk Marantz aan een test onderwerp, starten met het aanhalen van mijn koptekst. Want de term ‘state of the art’ duidt meestal niet op een gunstig prijskaartje. Dat het de Marantz-ingenieurs hier wel is gelukt maakt meteen erg nieuwsgierig. Omdat ik niet in staat ben een homecinema-opstelling met 17(!) verschillende luidsprekers thuis te realiseren, zijn we (Marantz en ik) voor deze test uitgeweken naar de grote cinemaruimte van de Tilburgse AV-specialist iEar’. Daar staat op zekere dag in maart een machtig en bijzonder totaalsysteem voor mij klaar. Bijzonder in de zin dat dit keer niet voor de gebruikelijke inbouwoplossingen is gekozen, maar voor zeventien conventionele ‘luidsprekerboxen’ van in dit geval Bowers & Wilkins. Samen met de nauwkeurige opstellings- en inregelwerkzaamheden uitgevoerd door zowel het iEar’- als het Marantz-team, ontstond een audiovisueel spektakel dat mij nog lang zal bijblijven.

Cabasse Abyss – Compacte alles-in-één met een grote sound

Een muziekversterker die tv-geluid afhandelt en over veel streamingopties beschikt? Zo zijn er tegenwoordig meer, maar het formaat van een kinderschoenendoos en het fraaie kleurenscherm maken de nieuwe Abyss van Cabasse een buitenbeentje. Maar hoe klinkt hij?

Totem Acoustic Bison Monitors – De machtige Bison Monitors

Het Canadese merk Totem Acoustic is inmiddels bekend bij een groeiende groep muziekliefhebbers. Zijn minimalistisch ogende en betaalbare luidsprekersystemen hebben een sterke reputatie opgebouwd als het gaat om een realistische muziekbeleving. Nieuw voor 2023 is de Bison-luidsprekerlijn waarvan wij de compacte monitors ter review ontvangen. Zijn deze compacte Totems in staat om muzikale emotie groots aan ons over te brengen?

Canton Smart Soundbar 10 – Een écht slimme soundbar

Er zijn steeds meer opties voor wie op zoek is naar een soundbar die echte Atmos-prestaties kan bieden. De Canton Smart Soundbar 10 is nu toe aan een tweede generatie en pakt meer dan ooit uit met een ongeziene flexibiliteit. We kennen geen enkele andere soundbar die je kunt uitbreiden met hifi-speakers of echte Atmos-speakers aan het plafond.

Interview: Cesar Zuiderwijk – ‘Als ik naar platen luisterde, had ik de behoefte om mee te drummen. Om geluid te maken.’

Hij heeft zijn drumstellen altijd als een stuk gereedschap gezien: ‘Daar moet je niet moeilijk over doen. Ik sla erop en als het goed klinkt ga ik niet op zoek naar iets anders.’ Cesar Zuiderwijk kocht vroeger platen. ‘Door ze veel te draaien heb ik leren drummen. Moest ik honderd keer die arm van de platenspeler terugzetten om te horen wat er gespeeld werd. Het interesseerde me niks als het daarbij flink kraakte.’

REPORT

Alpha High End – Slovaakse muziekmakers en meer…

Muziekliefhebbers het merk Canor laten ontdekken, dat was een van de redenen voor Alpha High End in Brasschaat om een boeiende show te organiseren. Het is dan ook een merk dat vanwege zijn streven naar technische excellentie en liefde voor buizentrappen best wat meer aandacht verdient. Ook Perlisten, IsoTek en het unieke Manger Audio krijgen hun eigen moment in de schijnwerpers.

Atlas Cables – Handgemaakt met liefde

Schotland, het land waar mythen en sagen in grote mate de ronde doen. Neem alleen al het Monster van Loch Ness, bestaat het nu wel of niet…? Op uitnodiging van importeur Tophifi en kabelfabrikant Atlas Cables reis ik af naar Kilmarnock om met eigen ogen het fabricageproces te aanschouwen en nader kennis te maken met salesdirector Martin McCue en managing director Kevin Kelly.

Column – Er waait een nieuwe wind in onze industrie

