Nieuwe line-up van Roksan: Attessa-serie met BluOS, MQA en Airplay 2

De importeur meldt dat dit het enige product is buiten The Lenbrook Group (NAD, Bluesound) welke BluOS streaming aan boord heeft. Monitor Audio heeft dit in het verleden al eens aangeboden in een Custom Install. Aangezien Roksan sinds 2016 onderdeel van Monitor Audio is, begrijp je dat het voor de hand ligt dat Roksan van deze samenwerking gebruik kon maken.

Ook is er nu een app, genaamd MaestroUnite, die de setup maar ook software updates eenvoudiger moet maken.

De Attessa line-up bestaat uit twee versterkers, de Attessa Integrated Amplifier en Attessa Streaming Amplifier. Ook zien we een Attessa CD Transport en Attessa Turntable.

Attessa Integrated Amplifier

De Attessa Integrated Amplifier is een stereo versterker met twee maal 130W per kanaal (4 ohm). Drie analoge inputs, waarvan een phone mm. Een pre-out voor L/R. Het digitale gedeelte bestaat uit twee optische en twee coax digitale ingangen plus een bluetooth module. De DAC komt van Burr Brown en gaat tot 24bit/192kHz.

Attessa Streaming Amplifier

In principe exact dezelfde versterker als de hierboven genoemde alleen nu uitgevoerd met een BluOS module en alle voordelen die daar bij horen. Buiten de meer dan 20 verschillende streaming services kan het apparaat overweg met Airplay 2. BluOS is ook in staat om MQA te decoderen via bijvoorbeeld Tidal. Ditmaal accepteren ook de digitale inputs (optisch en coax) een MQA stream.

Attessa CD Transport

Zoals de naam al zegt een puur CD loopwerk zonder D/A convertor aangezien deze in de versterkers in verwerkt. Een enkele coaxiale digitale output zorgt voor de PCM stream of eventueel MQA data welke de Attessa Streaming Amplifier in staat is om te decoderen.

Attessa Turntable

Roksan zou de echte liefhebber van vinyl nooit vergeten en komt met een nieuwe platenspeler. De Unipivot toonarm is lichter en eenvoudiger geconstrueerd en komt vooraf met een Roksan Dana cartridge. Geïnspireerd door hun allereerste platenspeler, de Xerxes, krijgt de Altessa Turntable een geïsoleerde basis om externe vibraties te isoleren. Er kan geschakeld worden om de geïntegreerde phono stage (actief/passief) te gebruiken en eventueel direct op een line ingang van een versterker aan te sluiten.

Prijzen en kleur stelling

Alle componenten behalve de draaitafel zijn in het zilver of zwart leverbaar. De draaitafel komt zowel in het zwart als in het wit.

Attessa Integrated Amplifier: € 1250

Altessa Streaming Amplifier: € 1875

Attessa CD Transport: € 625

Attessa Turntable: € 1250