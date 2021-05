Bluesound lanceert nieuwe generatie Node en PowerNode

Bluesound brengt een nieuwe generatie van de Node Wireless Hi-Res Multi-Room Music Streamer en PowerNode Wireless Hi-Res Multi-Room Streaming Amplifier op de markt. Naast bovengenoemde verbeteringen krijgen de apparaten ook grotere touchscreens met nabijheidssensor en krachtigere processoren. Beide apparaten komen in een satijnen afwerking, met een zwarte of witte kleur. De prijs blijft onveranderd: 899 euro voor de PowerNode en 549 euro voor de Node. De eerste leveringen zijn voor begin juni gepland.

Bluesound Node

De nieuwe Node komt me teen nieuw DAC-design waarmee niet alleen 24-bit/192kHz audio processing ondersteund wordt maar ook MQA. Dankzij geavanceerde instellingsmogelijkheden kunnen onder meer de tonen en subwoofer crossover naar eigen wens afgesteld worden. Muziek kan naar de Node gestreamd worden middels WiFi, ethernet, AirPlay 2, aptX HD Bluetooth of USB. Ook nieuw is de HDMI eARC input op de achterzijde, waarmee je de koppeling met een tv kan leggen. Dankzij het BluOS-platform kun je eenvoudig muziek streamen naar meerdere apparaten, ruimten en spelers.

Quad-core 1.8GHz ARM Cortex A53 processor

32-bit/384kHz DAC design

HDMI eARC, optische & analoge inputs

Stereo analoog, optisch, coaxiaal & USB audio outputs

AirPlay 2

BluOS wireless multi-room music

MQA hi-res audio streaming

Spraakbediening met Apple’s Siri, Amazon Alexa en Google Assistant

Dual-band Wi-Fi + Gigabit ethernet

aptX HD Bluetooth

IR remote learning, IR input, 12V trigger output

Draadloze en bekabelde hoofdtelefoon output

Draadloze en bekabelde subwoofer output

Touch controls met presets

Zwarte of witte finish

Bluesound PowerNode

De nieuwe generatie PowerNode is de versterker van de twee. Hier kun je simpelweg een paar speakers op aansluiten voor een optimale audiobeleving. De versterker biedt 80 Watt per kanaal, met een DAC die compatibel is met 24-bit/192kHz, FLAC, MWA en andere belangrijke bestandsformaten. Wanneer gekoppeld met de BluOS-app heb je direct toegang tot alle populaire streamingdiensten, of je streamt je eigen muziekbibliotheek via AirPlay 2, aptX Bluetooth, netwerkschijf of USB. Mocht je meer van de lage tonen verlangen dan kun je de PULSE SUB+ aansluiten. Wil je ook surround? Dan is dit mogelijk met twee PULSE FLEX 2i speakers.