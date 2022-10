Review: Roksan Attessa – Attessa als mentor

Wat moet je met cd’s?

De hoeveelheid beschikbare cd’s in de wereld is immens. Het is een installed base en een historisch document waar vrijwel alle muziek vanaf 1980 op is vastgelegd. Je praat dan over 40 jaar geschiedenis. De geluidskwaliteit van cd’s is zeer goed. Hele generaties hebben moeten wennen aan het ‘digitale geluid’. De genoemde issues hadden vooral te maken met gewenning bij het publiek, de kwaliteit van de nog niet uitontwikkelde cd-speler en de kwaliteit van digitale apparatuur in de studio. De afgelopen 40 jaar is de kwaliteit van de opname- en afspeelapparatuur enorm verbeterd. Zelfs betaalbare converters bieden een zeer hoge kwaliteit. Een moderne cd op moderne apparatuur biedt het summum aan geluidskwaliteit en klinkt beter dan streaming. Bij streaming en binnen protocollen als MQA wordt de digitale code aangetast om sneller te kunnen worden getransporteerd via een in bandbreedte beperkt netwerk. Gewone weergave van een cd kent deze problemen niet.

Voor de cd-liefhebber is er dus een enorm reservoir met beschikbare cd’s. Vaak voor een heel lage prijs. De streamende massa neemt al een tijdje massaal afscheid van de zilverkleurige schijf. Identiek aan wat er gebeurde toen de langspeelplaat van het toneel moest verdwijnen. Met name in de klassieke wereld zijn cd’s nog erg populair. Sommige platenmaatschappijen, zoals Warner, begrijpen daar helemaal niets van. Het laatste nieuws is dat ook jongeren weer cd’s gaan draaien.

Rest de discussie over wat beter is. Vinyl of de cd? Grimm Audio heeft daar onlangs een zeer interessant artikel over gepubliceerd. Maar, in de praktijk ligt de prestatie van vinyl en digitaal zeer dicht bij elkaar. Wie echt hele grote verschillen waarneemt tussen de cd-weergave en die van vinyl doet echt iets helemaal fout.