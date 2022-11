MQA kondigt MQair codec aan voor hi-res audio naar draadloze apparaten

In 2015 werd MQA aangekondigd om muziek in hogere kwaliteit te kunnen beluisteren. MQA werd ontwikkeld door het Engelse audiomerk Meridian om met een beperkte bandbreedte hoge resolutie audiobestanden te kunnen distribueren en streamen. Dit maakt het mogelijk ‘Studio Master’-kwaliteit bestanden te streamen zonder kwaliteitsverlies, zelfs over mobiele internetverbindingen. MQA is erop uit om muziekinformatie die bij een cd-opname verdwijnt maar wel in een studio geregistreerd wordt, te behouden.

Deze week heeft de organisatie achter MQA de nieuwe MQair-codec aangekondigd waarmee hi-res PCM en MQA audio draadloos naar bluetooth-apparaten gestreamd kan worden. The codec ondersteunt PCM en MQA audioformaten tot 384kHz, via Bluetooth, Ultra-Wideband (UWB) en WiFi. MQair is een real-time codec die zich aanpast aan de veranderingen in datasnelheden van diensten en de inhoud van het bestand.

Vooralsnog is niet duidelijk welke merken met de nieuwe codec aan de slag gaan. Wat betreft de streamingdiensten gebruikt Tidal momenteel het MQA-formaat al.