Nakamichi lanceert Shockwafe Pro 7.1 eARC en Elite 7.2 eARC soundbars

Afgelopen maart introduceerde het Japanse Nakamichi zijn vlaggenschip soundbar; de Shockwafe Ultra 9.2 eARC. Nu komen er twee nieuwe modellen bij, met wat minder drivers maar nog altijd ondersteuning voor Dolby Atmos, DTS:X en Bluetooth 5.0 met aptX HD.

De Shockwafe Pro 7.1 eARC is voorzien van een vermogen van 850 watt, inclusief één 10-inch subwoofer van 300 watt. De soundbar biedt 360-graden geluid, gecreëerd door zes op 2,75-inch twin-cone-drivers en twee 1-inch dome-tweeters. Twee losse surroundluidsprekers moeten de surroundervaring verder optimaliseren. De Shockwafe Elite 7.2 eARC is grotendeels hetzelfde maar komt met twee subwoofers; een 10-inch variant en een 8-inch variant. Samen zijn de subwoofers goed voor een vermogen van 450 watt.

Beide modellen zijn uitgerust met Dolby Atmos en DTS:X. Daarnaast kan audio gestreamd worden met bluetooth 5.0 aptX HD. Ook SSE Max (Spatial Surround Elevation) is aanwezig. De soundbars kunnen middels HDMI eARC aangesloten worden en komen met maar liefst drie HDMI-ingangen.

De Nakamichi Shockwafe Pro 7.1 eARC en Elite 7.2 eARC soundbars worden onder meer in de Verenigde Staten verkocht voor adviesprijzen van respectievelijk 899 dollar en 1.299 dollar. Of en wanneer de modellen naar de Benelux komen is niet duidelijk.