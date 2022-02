Marantz Model 40n: alles-in-één versterker met HDMI

Waar heel wat concurrenten (zoals de NAD M10 of Cambridge Audio Evo 150) opteren voor een compacte en kleinere behuizing, is de Model 40n nog altijd een traditioneel hifi-formaat. Het krijgt wel hetzelfde vernieuwde design als de eerder voorgestelde Model 30-versterker en de bijhorende SACD30n-speler. Deze designtaal is helemaal nieuw voor Marantz, onder meer met een voorkant uit twee niveaus. Het bovenste en kleinere metalen paneel toont de kenmerkende patrijspoort-display van Marantz en traditioneel aanvoelende controls. De lager gelegen plaat is gewelfd en toont een patroon dat door geïntegreerde verlichting in de kijker wordt gezet. De Model 40n is beschikbaar in het zwart of zilver.

Op vlak van streaming en multiroom kiest Marantz zoals gebruikelijk voor het HEOS-platform. Naast een reeks ingebakken streamingdiensten en internetradio biedt de HEOS-app ook playback van eigen bestanden (incluis hi-res tot 192 kHz / 24-bit en 5,6 MHz DSD) over het netwerk of vanaf een USB-poort op de Model 40n. De app biedt ook bediening van de fysieke ingangen op de versterker. Aangezien HEOS ook multiroom-mogelijkheden biedt, kun je ook de audio van aangesloten bronnen (zoals een draaitafel) doorsturen naar een HEOS-apparaat in een andere ruimte. Naast HEOS biedt de Model 40n ook streaming via AirPlay 2 en Bluetooth. Het apparaat is Roon Tested, niet Roon Ready. Ondersteuning voor spraakbediening via Google Assistant, Siri en Alexa is present, zegt de fabrikant.

Dankzij de HDMI-ARC-poort kan de Marantz Model 40n ook met een televisie verbonden worden. De versterker speelt het tv-geluid dan via de aangesloten stereospeakers af. Wie opteert voor kleinere luidsprekers kan deze aanvullen met een subwoofer die aangestuurd wordt via een sub-uitgang. Ongewoon voor een stereoproduct is dat er ook een crossover-instelling is om een subwoofer beter te integreren.

De Marantz Model 40n is vanaf maart beschikbaar voor 2.499 euro.