LG lanceert vlaggenschip soundbar voor 2022: S95QR

LG S95QR soundbar

De LG S95QR is volgens de Zuid-Koreaanse fabrikant ’s werelds eerste soundbar met een up-firing center speaker. De soundbar komt ook met de al vaker gebruikte up-firing speakers voor de linker en rechter kanalen, zowel aan de voorzijde als de achterzijde (middels draadloze speakers).

De soundbar is uitgerust met de nieuwste standaarden en technieken. Zo worden Dolby Atmos en DTS:X ondersteund en is ook IMAX Enhanced aanwezig. Verbeteringen op audiovlak zijn volgens LG voornamelijk te vinden in de behuizing en drivers van de speakers. Een vernieuwd paar draadloze speakers voor achterin de ruimte voorziet nu in zes kanalen (vier front/side, twee up-firing).

Daarnaast is de S95QR uitgerust met een tool voor ruimtekalibratie. Dit betekent dat de soundbar de akoestiek in de ruimte analyseert en de weergave hierop aanpast, voor een zo optimaal mogelijke surround- en muziekervaring. Ook beschikt de speaker over HDMI eARC, VRR (Variable Refresh Rate) en ALLM (Auto Low Latency Mode) passthrough, maar de soundbar beschikt niet over HDMI 2.1 dus is 4K120 HDR passthrough niet mogelijk.

Op het gebied van spraakbediening is ondersteuning voor Amazon Alexa en Google Assistant aanwezig. Nieuw is de mogelijkheid om lossless multi-kanaals muziek af te spelen, al is hiervoor wel de LG ‘Wowcast’ WiFi dongle vereist. De audioweergave is zoals bij voorgaande modellen geoptimaliseerd door Meridian Audio.

LG heeft nog geen prijzen bekendgemaakt en ook de exacte lanceerdatum zal later bekendgemaakt worden.