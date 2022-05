JBL introduceert 4305P actieve luidsprekers

De 4305P is actief. Op de rug van iedere kast zien we een ingebouwde versterker die iedere driver van de nodige power voorziet. 125 Watt voor de 13cm mid/laag driver en 25 Watt voor de tweeter. Externe apparatuur is dankzij de ingebouwde streaming functie eigenlijk niet nodig – maar kan wel. De twee speakers koppel je draadloos of (bij voorkeur) met een netwerkkabel aan elkaar.

Sluit een analoge bron aan via de XLR of 3.5mm minijack inputs of kies voor digitaal via de asynchrone USB-B of optisch digitale input. De geïntegreerde streamingmodule ondersteunt Google Chromecast, Apple AirPlay 2 en Bluetooth audio. Digitale muziek wordt met 24bit/192kHz resolutie verwerkt. De 4305P is daarnaast als ROON endpoint te gebruiken.

De dubbele poort aan de voorzijde maakt dat de speaker dicht tegen de wand of zelfs in een boekenkast geplaatst kan worden. Mocht het laag dan toch iets te fanatiek worden dan kan je hem temmen dankzij de Boundary Compensation functie. Omgekeerd is een beetje meer impact in de basweergave dankzij de subwooferuitgang ook realiseerbaar.

De nieuwe JBL 4305P is vanaf heden leverbaar in zwart of walnoot met een adviesprijs van 2490 euro voor de set.