Eind oktober kun je audio ervaren bij de Audio Show Bender hifi 2022

De Audio Show Bender hifi 2022 start op vrijdagavond 28 oktober 2022, duurt tot zondagmiddag 30 oktober 2022 en biedt meer dan alleen het beste wat er op de audiomarkt verkrijgbaar is. Er is een sublieme gevarieerde mix van toegankelijke en betaalbare audioapparatuur tot en met exclusieve topproducten te zien en vooral te beluisteren! “Uiteraard is er ook voldoende tijd om persoonlijke vragen te beantwoorden en een mooi aanbod te doen als daar interesse in is.”, aldus Harald Strik, stuwende kracht achter Bender hifi in Arnhem.

Doorlopend demonstraties

Er zijn doorlopend meerdere demonstraties in verschillende ruimtes. De importeurs en het Bender hifi team verzorgen prachtige demonstraties, vertellen graag meer over de luisteropstellingen en laten je kennis maken met al het moois wat er op audiogebied verkrijgbaar is. Uiteraard zorgt Bender hifi voor koffie en thee, want gastvrij zijn is voor ons erg belangrijk.

Introducties

Niet echt een introductie, maar absoluut showwaardig is de KEF LS60 Wireless! Een genot voor oog en oor, eenvoudig in gebruik. De de KEF LS60 Wireless laat je genieten van een high-end muziekervaring met gemak en zonder gedoe. Tijdens de show zal importeur Joenit vanwege hun 30 jarige jubileum spelen met Joenit jubileum systeem: Joenit heeft een systeem samengesteld dat de synergie weergeeft tussen beide merken TOTEM Acoustic en REGA Research bestaande uit de REGA Planar 3, REGA Elex-R en TOTEM Sky. Daarnaast ook een introductie van de nieuwe Rega Elicit MK5 en Totem Kin Play Tower!

Advertentie

Meld u nu aan

Op benderhifi.nl/show staat onderaan de kalender gereed voor jouw inschrijving, zodat je verzekert bent van een luisterplek tijdens een demonstratie van jouw keuze.

Goede bereikbaarheid

Bender hifi is goed bereikbaar met de auto en openbaar vervoer. Vanaf het station Arnhem Velperpoort is het 250 meter lopen naar Bender hifi. In de Steenstraat is parkeergelegenheid en vanaf parkeergarage Velperpoort en parkeergarage Musis is het 250 meter lopen. “Het belooft een leuke en vooral interessante show te worden. Kom en laat je vooral verrassen!”