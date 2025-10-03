Bezoek iEar’: Audio Physic – Dat ze dit nog in Europa kunnen bouwen is heel knap

iEar’ in Tilburg en Amsterdam biedt een uitgebreide, maar wel streng gecureerde assortiment aan audio- en videoapparatuur. Maar waarom wordt er dan specifiek voor een bepaald merk gekozen? Audio Physic bijvoorbeeld, Duitse luidsprekers die techniek en design hoog op het menu zetten en die bij iEar’ in de kijker staan.
Audio Physic mag niet de bekendste luidsprekerbouwer zijn, het is wel een belangrijke naam bij de oosterburen. En dat al meer dan veertig jaar lang. Sinds de lancering van hun eerste speaker in 1991 opereert het merk vanuit Brilon in Noordrijn-Westfalen, waar zowel het ontwerpen als het bouwen van hun luidsprekers gebeurt. ‘Made in Germany’, dus. De relatie met iEar’ bestaat ook al lang, horen we van iEar’-oprichter Freek van Ham. “Sinds kort is er weer een volwaardige distributeur, GVR, die het merk verdeelt en ondersteunt. Daar verwachten we veel goeds van.” Bij iEar’ worden de speakers van Audio Physic daarom opnieuw volop in de schijnwerpers gezet. Freek doet dat met plezier, want de weergevers van de Duitse fabrikant hebben wel vaker voor aangename verrassingen gezorgd. “Wat me altijd bijbleef, waren de vele positieve reacties van bezoekers aan de iEar’ Show over de demonstraties met Audio Physic. Het was een van de eerste edities in het Willem II-stadion, 2016 of 2017, denk ik. We verkochten het merk toen niet, maar gaven het wel een kans in een beperkte, kleine kamer die overbleef en niet echt geweldig was. Je kon er met vier mensen in om te luisteren. Net toen bracht Audio Physic de Classic 5 uit, een heel klein modelletje. Dat klonk waanzinnig. Er waren heel veel mensen op de show en achteraf kwamen veel van hen achter de speaker vragen. Voor ons was het best een succesvol product én natuurlijk ook een speaker waarmee mensen op een toegankelijke manier kennis hebben gemaakt met dit merk.”
Er zijn voor een winkel natuurlijk altijd zakelijke redenen om een audiomerk te voeren, maar passie en overtuiging spelen minstens een even cruciale rol. Waarom dan Audio Physic? “Het is om te beginnen een merk dat 100 procent in huis wordt ontwikkeld. Er zijn wel wat componenten die op basis van een eigen design elders geproduceerd worden, maar je mag bij Audio Physic echt wel spreken van een merk dat zijn product helemaal zelf ontwikkelt en in principe ook fabriceert. En dat hoor je uiteindelijk terug in het afgewerkte product.”
Design in functie van de prestaties
Spoel vooruit naar 2025 en de intrinsieke kwaliteiten van het merk zijn er nog altijd. In de achtergrond wordt het merk in Nederland nu ondersteund door een volwaardige distributeur, GVR. “Het pakket is natuurlijk prachtig met een Classic Line en een Reference Line, die een grote variatie aan muziekbeleving biedt. Het is een luidsprekermerk wat de muziekliefhebbers over het algemeen aanspreekt, ook in het voorkomen van de speaker”, concludeert Freek.
Over design gesproken: bij de luidsprekers van de Reference-lijn valt op dat de kast naar achter leunt. Het is echt iets van Audio Physic, een designaspect dat speakers als de Midex of zelfs de kleine Spark iets gestroomlijnd geeft. “En dat is natuurlijk een designkenmerk, maar het is in de basis ontstaan vanuit de technische filosofie van producten. Het ziet er knap uit, maar uiteindelijk is de bedoeling om tot het meest optimale geluid te komen.”
“De afwerkingsmogelijkheden van het merk zijn daarnaast best wel uniek”, zegt Freek, terwijl hij wijst naar de speakers die naast de interviewsofa zijn opgesteld. “Je kunt deze Tempo, die in walnoothout oogt als een klassiek high-end product, ook in zwart hoogglans nemen. Hierdoor komt het ineens heel anders over, heel modern. Omdat dit een ‘vintage’-model is, kun je de Tempo echter niet krijgen met een glasafwerking die een specialiteit is van Audio Physic. De referentiemodellen, de Midex en de Codex, wel. Dan krijg je weer een heel andere beleving van zo’n product. Je kunt een speaker uiteindelijk dus in een modern, een landelijk of klassieke interieur plaatsen.”
De Classic-lijn is een stukje, jawel, klassieker van uiterlijk. Maar Freek is er wel fan van. “Een Classic 8 is een heel betaalbaar model. Het ziet er natuurlijk veel eenvoudiger uit dan de Reference. Maar voor dat geld heb je bijna geen betere luidspreker. In die zin is het voor heel veel beginnende luisteraars een ontzettend interessant model. Het is ook niet te groot, het is een stijlvolle verschijning. En vooral: het klinkt waanzinnig voor het geld. Dat ze dit nog kunnen bouwen in Europa is heel knap.”
Het assortiment
Audio Physic verzamelt z’n luidsprekers in twee grote lijnen: de Classic Line en de Reference Line. En dan is er nog de Medeos, een uitzonderlijk vlaggenschip van 180 cm hoog en 175 kg zwaar. Die cijfers maken op papier vast indruk, maar als je deze torens in het echt ziet – zoals wij op High End München in 2022 – dan valt je mond pas echt open. Een 5-wegsdesign met 30 drivers, dat zie je niet bepaald elke dag.
De Classic-familie omvat de toegankelijke modellen van Audio Physic. Je vindt er onder meer vier slanke vloerstaanders (de Classic 35, 25, 15 en 8), een Classic On-Wall-speaker en de Classic 3-boekenplankspeaker. De Classic Center rondt het rijtje af en is bedoeld voor wie een Classic-surroundopstelling wil bouwen.
De Reference-familie werd nog recent aangevuld met de spectaculaire (vernieuwde) Cardeas, een grote vloerstaander die heel wat nieuwe technieken toepast. Daarnaast heb je niet minder dan vijf vloerstaanders – zo’n ruim aanbod torens is echt wel typisch Duits. Maar zoals je hierboven kon lezen, is het rijtje Avanterra, Codex, Midex, Avanti en Tempo niet gewoon een typisch lijstje van groot naar klein. Elk model heeft z’n sterktes, en advies inroepen van een dealer is aangeraden om de juiste speaker te kiezen die bij je past. Daarnaast heb je de Step en Spark, twee compactere modellen, de HHC III Center-speaker en een Reference On-Wall-speaker.
Geen typische opbouw
Audio Physic pakt met name bij de Reference-familie de zaken iets anders aan dan de meeste mainstream-rivalen, horen we. “Reference Line-modellen hebben allemaal hun eigen verhaal. Dat is heel anders dan bij veel andere merken, die beginnen met een klein model. Dan trekken ze het iets op en heb je een iets grotere luidspreker, ga je nog verder dan heb je het grootste model. Hoger en groter is dan altijd beter.” Bij Audio Physic is dat step-up verhaal – waarbij het volgende model per definitie beter is – minder dwingend. En dat is wel bijzonder.
“Elk Reference-model is echt gemaakt voor een bepaalde luisteromgeving en voor een bepaalde luisteraar. Het volgende model is niet per se een betere dan de voorganger. De filosofie van dat model hoort bij een specifieke luisteraar, bij een bepaalde luisterruimte, en bij een akoestiek. Bij het ene model zit de woofer bijvoorbeeld aan de zijkant, bij het andere voorin. Het aantal drijvers kan daarnaast compleet variëren bij al die Reference-speakers. Dit maakt het aanbod enerzijds wellicht wat onoverzichtelijk, maar anderzijds kun je natuurlijk een heel specifieke oplossing bieden aan de eindklant. Je hebt bij Audio Physic bijvoorbeeld een Codex en Midex. Heel veel prijsverschil zit er niet tussen die twee, en het is niet per se zo dat de duurdere beter is dan de goedkopere. Neen, het ene is ontworpen voor grotere luisterruimtes, de andere voor kleinere kamers waar je misschien wel kritischer wil luisteren. Of de Tempo, een luidspreker dat het merk zelf ‘vintage’ noemt. Het is een model voor de echte fijnproever is gemaakt, maar ook niet voor een luisterruimte die eigenlijk in Nederland veel voorkomt.”
Heel wat merken proberen binnen een lijn een zo uniforme beleving af te leveren. Audio Physic doet het dus net wat anders, al blijven de kernwaarden van het merk wel altijd aanwezig. Maar krijg je dan niet vaak klanten die per se een (te) grote speaker willen en daardoor misschien met de verkeerde luidspreker voor hun ruimte naar huis gaan? “Daar proberen wij natuurlijk de klant op de juiste manier in te begeleiden. We verkopen natuurlijk allemaal het liefst de allergrootse en duurste speaker, maar voor de meeste luisteraars is dat niet de juiste oplossing.”
Hulp bij de zoektocht naar het juiste systeem
Veel hifi-liefhebbers vinden het de hamvraag: welke versterking moet je nemen bij bepaalde versterkers? “Ja, je moet je bij een luidspreker natuurlijk altijd de juiste aansturing zoeken. En ja, wat is dat dan? Goede speakers hebben natuurlijk ook een goede versterker nodig. Welke dat is, daar zal je samen met een klant achter moeten komen. Er is geen uitgesproken merk waarvan ik vind dat het beste presteert met deze luidsprekers. Wat ik overigens bij geen enkele luidspreker heb. Voor de ene klant komt combinatie X het beste uit de verf, bij de andere combinatie Y. En het hangt natuurlijk af van de akoestische omgeving waarin ze terechtkomen. We hebben zeker merken die we erbij kunnen adviseren, zoals Marantz of Naim. Importeur GVR is ook bezig met Leema Acoustics, dat kan ook, of Primare en Cambridge Audio.” Dat zijn veel opties, maar wie bij iEar’ binnenloopt zal snel geholpen worden om de juiste keuze te maken.
Reacties (0)