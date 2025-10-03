Bezoek iEar’: Audio Physic – Dat ze dit nog in Europa kunnen bouwen is heel knap

Design in functie van de prestaties

Spoel vooruit naar 2025 en de intrinsieke kwaliteiten van het merk zijn er nog altijd. In de achtergrond wordt het merk in Nederland nu ondersteund door een volwaardige distributeur, GVR. “Het pakket is natuurlijk prachtig met een Classic Line en een Reference Line, die een grote variatie aan muziekbeleving biedt. Het is een luidsprekermerk wat de muziekliefhebbers over het algemeen aanspreekt, ook in het voorkomen van de speaker”, concludeert Freek.

Over design gesproken: bij de luidsprekers van de Reference-lijn valt op dat de kast naar achter leunt. Het is echt iets van Audio Physic, een designaspect dat speakers als de Midex of zelfs de kleine Spark iets gestroomlijnd geeft. “En dat is natuurlijk een designkenmerk, maar het is in de basis ontstaan vanuit de technische filosofie van producten. Het ziet er knap uit, maar uiteindelijk is de bedoeling om tot het meest optimale geluid te komen.”

“De afwerkingsmogelijkheden van het merk zijn daarnaast best wel uniek”, zegt Freek, terwijl hij wijst naar de speakers die naast de interviewsofa zijn opgesteld. “Je kunt deze Tempo, die in walnoothout oogt als een klassiek high-end product, ook in zwart hoogglans nemen. Hierdoor komt het ineens heel anders over, heel modern. Omdat dit een ‘vintage’-model is, kun je de Tempo echter niet krijgen met een glasafwerking die een specialiteit is van Audio Physic. De referentiemodellen, de Midex en de Codex, wel. Dan krijg je weer een heel andere beleving van zo’n product. Je kunt een speaker uiteindelijk dus in een modern, een landelijk of klassieke interieur plaatsen.”

De Classic-lijn is een stukje, jawel, klassieker van uiterlijk. Maar Freek is er wel fan van. “Een Classic 8 is een heel betaalbaar model. Het ziet er natuurlijk veel eenvoudiger uit dan de Reference. Maar voor dat geld heb je bijna geen betere luidspreker. In die zin is het voor heel veel beginnende luisteraars een ontzettend interessant model. Het is ook niet te groot, het is een stijlvolle verschijning. En vooral: het klinkt waanzinnig voor het geld. Dat ze dit nog kunnen bouwen in Europa is heel knap.”