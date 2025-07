Diptyque DP115

In het programma van Diptyque is de DP115 de een na kleinste magnetostaat, gebouwd volgens een mechanische sandwitch-structuur. Alle modellen worden in Frankrijk gebouwd. Klein is maar een relatief begrip, want de DP115 is ruim 120 cm hoog, 47,5 cm breed en 30 cm diep (met name de voet, de luidspreker zelf is slechts 2,2 cm dik). De DP115 biedt een frequentiebereik van 40 Hz tot 22.000 kHz, heeft een impedantie van 6 ohm en kan een geluidsdruk aan van 86 dB. Het betreft een tweeweg systeem, waarvan de crossover is afgesteld op 1600 Hz. Diptyque beveelt versterkers aan met een minimaal vermogen van 60 watt. Het gewicht van de DP115 bedraagt 32 kilo. Het frame is gemaakt van zeer sterk MDF, de voet van composiet materiaal en we zien hier en daar versterking van de constructie met 2 mm dik staal. De rand is bekleed met fijn vilt, afkomstig van het Franse LAOUREUX, die dit materiaal ook levert aan Steinway & Sons piano’s. We zien een ribbon tweeter met twee enorme Neodymium magneten van 45 cm en een bas-midden driver met een oppervlakte van 0,198 m2, gebaseerd op de PPBM-technologie van Diptyque (Push Pull Bipolar Magnet). Het betreft een eco-vriendelijk ontwerp, waarvan 100% kan worden gerepareerd. Standaard wordt de DP115 geleverd in wit of zwart, maar op wens en tegen een bescheiden meerprijs is een keuze uit 160 RAL-kleuren mogelijk.