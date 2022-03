Draadloos home cinema-systeem: de mogelijkheden, voor- en nadelen

Draadloze luidsprekers

Op het gebied van luidsprekers is draadloos helemaal niet zo draadloos als je misschien zou denken, en dat komt door de manier waarop luidsprekers functioneren. Een draadloze luidspreker moet namelijk alsnog van een signaal voorzien worden en daarbij voorzien worden van energie om dit signaal in geluid om te zetten.

Alles dat een luidspreker nodig heeft is het audiosignaal (elektrisch) en een versterker-element om dit audiosignaal om te zetten in geluid. Dit versterker-element moet daarbij aangestuurd worden middels een stroomvoorziening. In een home cinema-systeem dat bedraad is zit de versterker in je set (of je receiver/versterker) en wordt het audiosignaal plus de stroom die nodig is om geluid te produceren via de luidsprekerkabel verstuurd.

In een draadloze opstelling wordt het audiosignaal via een zogenaamde transmitter (of zender) vanaf de versterker/receiver van het home cinema-systeem of de soundbar naar de ‘draadloze’ luidsprekers verstuurd. Het audiosignaal wordt ontvangen door een ontvanger die in de draadloze luidsprekers zelf ingebouwd is. Om het geluid weer te kunnen geven is er vervolgens stroom nodig. Sommige luidsprekers hebben een ingebouwde versterker, anderen worden aangesloten op een aparte versterker (vaak gecombineerd met de ontvanger voor het audiosignaal). Er moet dus een stroomkabel naar de luidsprekers of de versterker gelegd worden. Hieruit blijkt dus dat draadloos in de meeste gevallen niet zo draadloos als je zou denken. Je ontwijkt eigenlijk alleen de kabels die tussen de voorzijde en achterzijde van het systeem liggen.

Heeft een dergelijke draadloze oplossing nadelen? Niet per se. We kunnen zeggen dat in de high-end audiowereld draadloos vaak nog niet echt geaccepteerd en toegepast wordt omdat men dit kwalitatief ondergeschikt vindt aan bedraad. Nu zal dat voor het gemiddelde systeem absoluut geen hoorbaar verschil zijn, maar het advies is wel altijd; als bedraad kan en je hebt er geen problemen mee, dan koppel je alles bedraad. Draadloos is vandaag de dag echter een prima alternatief. Van storingen is nauwelijks meer sprake en als je bijvoorbeeld voor draadloze speakers bij je soundbar kiest ga je er absoluut niet op achteruit in kwaliteit. Sterker nog; met draadloze surroundspeakers voeg je een extra dimensie aan de ervaring toe.

Wel moet gezegd worden dat systemen die draadloze opties mogelijk maken je vaak beperken in het aantal en het soort luidsprekers dat draadloos gekoppeld kan worden. Zo kan een soundbar niet zomaar voorzien worden van vier extra, draadloze speakers. Het systeem is in de meeste gevallen ontwikkeld voor twee draadloze achterspeakers en dan ook alleen de geadviseerde speakers van het merk zelf.