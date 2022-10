Bose introduceert Smart Soundbar 600 met Dolby Atmos

De kleine en slanke Bose Smart Soundbar 600 beschikt over Dolby Atmos en Bose TrueSpace-technologie waardoor films, tv en muziek worden verbeterd. Geluid komt vanuit verschillende hoeken binnen, alsof je zelf middenin de actie zit. Het is een compacter en goedkoper model in vergelijking met de eerder dit jaar door ons geteste Smart Soundbar 900. Zo is dit nieuwe model 5,61 centimeter hoog, 10,39 centimeter diep en 69 centimeter lang. Aansluiten moet een fluitje van een cent zijn met de HDMI eARC of optische kabel. Je kan dit model ook opnemen in een multiroom audiosysteem met andere Bose-speakers.

Dit model neemt een aantal eigenschappen van de grote broer over. Zo vind je hier ingebouwde wifi, Bluetooth, Spotify Connect, Apple AirPlay 2 en Chromecast voor het luisteren naar je favoriete streamingdiensten. Dankzij Bose Voice4Video-technologie in combinatie met Amazon Alexa kan je met een spraakcommando de tv aanzetten, van zender wisselen of afstemmen op je favoriete kanaal. De soundbar koppelen aan je Bose-koptelefoons of – speakers kan met SimpleSync.

Wanneer Dolby Atmos content beschikbaar is, combineren de nauwkeurig afgestemde digitale signaalverwerking van Bose en Atmos-decodering met vijf transducers om overal geluid te produceren, zelfs waar er geen luidsprekers zijn. Twee zijdelings gerichte racetrack-vormige transducers projecteren horizontaal geluid in de kamer. Een centrale tweeter, een luidspreker die voornamelijk is ontworpen om hoge tonen weer te geven, moet volgens Bose zorgen voor kristalheldere dialoog en twee naar boven gerichte transducers helpen niet alleen de horizontale geluidweerkaatsing, maar voeren het geluid ook omhoog via het plafond waardoor het lijkt alsof het geluid van boven komt.

Prijs en beschikbaarheid

De Bose Smart Soundbar 600 is vanaf 24 oktober verkrijgbaar voor 549,95 euro. In de preorder kan je de soundbar alvast vooruitbestellen via de website van Bose.