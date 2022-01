Bang & Olufsen sluit oude en nieuwe apparaten op elkaar aan via update

Van de Bang & Olufsen-luidsprekers, -muzieksystemen en -draaitafels uit de jaren ’80 tot de draadloze luidsprekers: de update van Beolink zorgt ervoor dat producten uit verschillende decennia naadloos op elkaar aansluiten.

Download de update van Bang & Olufsen

Of u nu geniet van een klassieke plaat op de Beogram 5500-platenspeler uit 1986, die nu draadloos naar het terras wordt gestreamd via de nieuwste Beosound Level-luidspreker, of de Beosound 9000-cd-speler nieuw leven inblaast door hem te combineren met de onlangs gelanceerde Beolab 28-luidsprekers; het kan gewoon.

Het audiomerk zet zich reeds jaren in voor het behoud van haar producten. In de jaren ’80 introduceerde het bedrijf Master Control Link, voor multiroom audio-technologie. In 1986 kwam daar Beolink Multiroom bij, dat compatibiliteit bood voor alle generaties van haar producten. Daardoor is het nu nog steeds mogelijk dat de producten van Bang & Olufsen, die de afgelopen 36 jaar uitgebracht zijn, met elkaar samenwerken.

Advertentie

En dat kan dus door de introductie van de Beolink Multiroom-technologie. Die is beschikbaar voor Beosound Balance, Beosound Level, Beosound Emerge en Beolab 28. Hiermee wordt de Beolink-connectiviteit geïntroduceerd op het nieuwste technologieplatform, waarmee een brug wordt geslagen tussen de lange traditie van verbonden producten uit 1986 en de verschillende technologieën en muziekformaten, zoals draaitafels, cd-spelers, mp3-media tot de nieuwste streaming media en muziekdiensten.

De update biedt klanten van het bedrijf waarde door hen de vrijheid te geven hun collecties te upgraden en uit te breiden, met als uiteindelijk doel een leven lang van muziek te kunnen genieten.