Audyssey brengt nieuwe microfoon voor MultEQ-X kalibratiesoftware uit

De Audyssey ACM1-X is volgens het bedrijf zelf veel gevoeliger dan eerder uitgebrachte microfoons en maakt het voor gebruikers mogelijk om metingen te verkrijgen die vergelijkbaar zijn met die van een Klasse 1 referentiemicrofoon. Klasse 1 wordt gebruikt voor microfoons in professionele meetapparatuur en deze microfoons hebben ten opzichte van Klasse 2-microfoons bredere tolerantieniveaus aan de boven- en onderzijde van het frequentiespectrum. Dit moet resulteren in een nauwkeurigere frequentierespons.

Elke Audyssey ACM1-X microfoon is individueel gekalibreerd in Los Angeles en krijgt een eigen serienummer en uniek kalibratiebestand mee. Gebruikers die een dergelijke microfoon kopen moeten inloggen bij MultEQ-X, hun microfoon toevoegen en vervolgens wordt het kalibratiebestand van de microfoon gekoppeld aan de app van de gebruiker.

De nieuwe microfoon kost 80 dollar en werkt alleen met MultEQ-X, de geavanceerde versie van het MultEQ kalibratiesysteem van Audyssey. De software van het bedrijf is te vinden op receivers van onder meer Marantz en Denon.