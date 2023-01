Anker Soundcore Liberty 4: draadloze oordopjes met hartslagsensor

Het is een combinatie die je misschien niet direct zelf zou bedenken, maar het is zeker geen 1-aprilgrap. De nieuwe draadloze oordopjes van Anker, de Soundcore Liberty 4 in-ears, combineren het luisteren van muziek met het meten van je hartslag. Handig voor bijvoorbeeld tijdens het sporten. Achteraf vind je de gegevens in de nieuwe Wellness-app van Soundcore. De Liberty 4 beschikt daarnaast over noise-cancelling en een gepersonaliseerd geluidsprofiel.

Liberty 4 meet je hartslag

De Liberty 4 heeft een in-ear-hartslagsensor. Het meet je hartslag dus via je oor. Heb je deze oordoppen in, dan zal je hartslag worden gemeten. Heb je dus een rondje hardgelopen of ben je naar de sportschool geweest? Na afloop van je sportsessie kun je zien wat dit met je hartslag gedaan heeft. De sensor kan tegen zweet, zonlicht en vloeistoffen, dus dat moet verder niet van invloed zijn op de meting. Anker garandeert een accurate hartslagmeting, ook al benadrukt het bedrijf dat ze niet bedoeld zijn voor medische doeleinden.

Uiteraard kan je ook gewoon muziek luisteren. De Soundcore Liberty 4 heeft volgens Anker een premium geluidskwaliteit met een diepe en krachtige bas, nauwkeurige middentonen en heldere hoge tonen. De oordopjes beschikken over dubbele dynamische drivers van Soundcore’s akoestische systeem. Ze zijn voorzien van een gyroscoop en een ruimtelijk audio-algoritme. Hoofdbewegingen worden gevolgd, waardoor het geluid in 360 graden mee kan bewegen. De technologie analyseert de oren om zo een gepersonaliseerd HearID-signaturesound-geluidsprofiel te maken. De oortjes komen met vier maten oordopjes en kun je tot 28 uur gebruiken zonder opladen met de meegeleverde oplaadcase. Snelladen zorgt voor drie uur muziek luisteren met vijftien minuten opladen.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Anker Soundcore Liberty 4 zijn per direct verkrijgbaar voor 149 euro in de kleuren zwart en wit.