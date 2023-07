Achtergrond: Speakers voor buiten

Een audiosysteem buiten? Het klinkt je misschien heel exotisch in de oren, maar het zit in de lift. Steeds meer mensen kiezen ervoor. Dat horen we in verschillende hoeken. “Sinds de coronaperiode. Toen zijn mensen meer thuis in de tuin gebleven en ontdekten ze dat ook daar muziek wel leuk was”, horen we zo van Marc Leuraerts van Transtel, die onder meer Monitor Audio verdeelt. ‘Buiten’ is natuurlijk wel een heel breed begrip. Het kan gaan van een muzieksysteem op een terras tot iets vernuftig dat bijna onzichtbaar tussen de platen verstopt zit. Of misschien wel een muzieksysteem rond het poolhouse, zodat je ontspannen kunt zwemmen met wat leuke deuntjes in de achtergrond. Veel buitenoplossingen zitten ook op de grens tussen consument en professioneel gebruik. Sommige buitenspeakers zie je even vaak bij mensen thuis als op een terras van een café. Er zijn dus veel mogelijkheden en die passen bij heel wat situaties. Stap één is dus zeker ontdekken welke mogelijkheden bij jou passen. Het budget is daarbij natuurlijk ook wel een belangrijke factor.

Er zijn grofweg gesteld twee soorten tuinspeakers. “Satellieten waarbij je met satellieten en een sub(s) werkt of full-rangespeakers die ingegraven worden”, zegt Marc Leuraerts. Je werkt uiteraard niet met een subwoofer uit een thuisbioscoop, maar met speciale exemplaren. Die kun je bijvoorbeeld ingraven of in een grote bloempot verstoppen. De satellieten zijn meestal gericht op een zone, zoals waar de tuinmeubelen staan. “In een tuin moet je niet proberen het stereo-effect te bekomen. Daarom raden we mono aan.”

Hoe begin je er aan? Belangrijk is alvast aan te geven dat een muziekinstallatie voor een terras of aan een tuinhuis iets anders is dan een audio-oplossing die echt geïntegreerd is in je tuin. Dat laatste is vaak toch wel ‘next-level’, onder meer omdat je werkt met gespecialiseerde apparaten en ook wat gericht graafwerk moet uitvoeren. En niet alleen voor de bekabeling. Echte tuinspeakers zitten vaak (deels) in de grond. Zo heb je ook subwoofers die helemaal begraven worden. Dat alles houdt in dat je mooi aangelegde tuin tenminste deels beschadigd kan raken. Al zullen installateurs wel proberen de schade beperkt te houden (zie verder). Het ideale moment om muziek in de tuin te voorzien is eigenlijk als de woning gebouwd of gerenoveerd is. Het mooiste resultaat krijg je bovendien als audio in de tuin naadloos aansluit op het multiroomsysteem in de woning. Logisch is dan ook om alles in één project op te nemen dat door een professionele installateur wordt afgehandeld. Zo iemand zal ook een goed zicht hebben op welke oplossingen bij jouw situatie past. En zelf iets aanleggen? “Het is toch een vak apart”, meent Marc. “Je kunt het zelf doen, maar je hebt een beetje kennis nodig. Vooral om de versterking juist in te stellen.” En qua budget? Reken toch op vanaf 4.000-5.000 euro als je echt een tuinsysteem wil met satellieten en subwoofer.