Achtergrond: De charme van vintage

Onverslijtbaar

We starten onze test van de Akai’s met Where Do You Go to My Lovely van Peter Sarstedt op de 646. Het prachtig onderhouden toestel, met een front van gesatineerd metaal en houtfineer op de flanken, haalt intussen prijzen van 2.000 tot 3.000 euro.

“Die Akai’s zijn dan ook quasi onverslijtbaar”, zegt Eddy. “Dat is onder meer te danken aan de glazen koppen. Akai kwam op het idee om kristalglas over de metalen koppen te leggen, zodat ze niet zouden slijten door het ijzervijlsel dat het magnetische veld vormt op de plastic tape. Die techniek zorgt weliswaar voor enig verlies van geluidskwaliteit, maar het maakt de koppen onverwoestbaar.”

We nemen opnieuw plaats en schakelen nu over op de ITT HiFi 80, een set uit de tweede helft van de jaren zeventig, met cassettedeck, tuner en platenspeler. Nieuwprijs destijds: 100.000 frank (2.500 euro). ITT, dat technologie van Mitsubishi opwaardeerde, vormde destijds het topgamma in Eddy’s elektronicazaak. Hij bewaarde zorgvuldig alle schema’s, zodat hij ook nu nog aan de toestellen kan werken. Rubberen onderdelen die niet meer te krijgen zijn, zoals de aandrijving van het cassettedeck, maakt hij desnoods zelf.