Thinka Z-Wave: controller koppelt Z-Wave producten aan Apple HomeKit

Smarthome technologiebedrijf Thinka heeft een nieuwe Z-Wave Controller gelanceerd. De Thinka Z-Wave is ’s werelds eerste Apple HomeKit-gecertificeerde Z-Wave-controller. Volgens de fabrikant is dit model ontworpen om meer dan 3.300 slimme Z-Wave-producten naar Apple HomeKit-gebruikers te brengen. En goed om te weten, Thinka ondersteunt ook Amazon Alexa en Google Home.

Gebruik jij Apple HomeKit als domoticaplatform en Apple Home als app om jouw slimme huis te bedienen? Dan ben je vaak wat beperkt in het aantal te gebruiken smarthome-producten. Philips Hue is bijvoorbeeld HomeKit-gecertificeerd, maar veel andere smarthome-producten zijn dat niet. Nu is daar de Thinka Z-Wave-controller. Deze door HomeKit-geceritificeerde Z-Wave-controller geeft Apple HomeKit-gebruikers in één keer toegang tot meer dan 3.300 extra producten. Michael Franken, oprichter en CEO van Thinka heeft er het volgende over te zeggen:

“90% van alle HomeKit accessoires is gebaseerd op wifi en bluetooth, dat niet geoptimaliseerd is voor home automation. Z-Wave is dat wel en biedt een volledig aanbod van meer dan 3000 smart home producten aan. Door het ontsluiten van Z-Wave voor HomeKit, brengt Thinka het beste van 2 werelden samen”



Volgens Thinka krijgen HomeKit-gebruikers toegang tot 3.300 extra producten zoals slimme schakelaars, dimmers, thermostaten, deurbellen, sprinklers, speakers, ventilatoren, gordijnen en allerlei andere slimme sensoren. In totaal krijg je toegang tot smarthome-producten van 600 verschillende merken. Thinka Z-Wave is hiermee de eerste controller ter wereld die Z-Wave producten koppelt aan Apple HomeKit-producten.

Het Z-Wave protocol

Waar Apple HomeKit het smarthomeplatform is, zeg maar de omgeving waarin je jouw aangesloten slimme producten kunt aansturen, daar is het protocol de achterliggende taal waarin slimme producten met elkaar communiceren. Z-Wave is een protocol en is speciaal ontwikkeld voor home automation. Wil je meer lezen over het protocol Z-Wave? Dan verwijzen we je graag door naar dit artikel.

Prijs en beschikbaarheid

De Thinka Z-Wave controller is te koop vanaf 15 september. De verkoopadviesprijs is 429 euro.