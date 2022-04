Tado krijgt Cost Forecasting app-functie voor inzicht in verwarmingskosten

Heb jij een slimme thermostaat van Tado aangesloten op je cv-ketel en gebruik je Auto-Assist? Dan heb je per direct de nieuwe app-functie Cost Forecasting tot je beschikking. De functie is onderdeel van Tado’s Energy IQ en is volgens de fabrikant ’s werelds eerste oplossing die een tastbaar verband legt tussen verwarmingsgedrag en daadwerkelijke energiekosten. De temperatuur, instellingen van de app en de gegevens van de elektriciteits- of gasmeter worden gekoppeld aan speciale algoritmen die ontwikkeld zijn voor deze nieuwe functie. Wat volgt is een kostenprognose, waarmee gebruikers precies zien wat ze deze maand kwijt zijn aan verwarmingskosten. En dat is natuurlijk mooi meegenomen in deze tijd van erg hoge energierekeningen.

Tado blijft werken aan Energy IQ. In de toekomst moet het ook mogelijk zijn om temperaturen en energiebesparende functies tot in detail in te stellen, waarbij het niveau van de stookkkosten overeen moet komen met persoonlijke voorkeuren en comfort. Gebruikers kunnen dan in de app gewenste en energiebesparende functies als Geofencing activeren, waarbij je direct het resultaat op de stookkosten te zien krijgt. Wanneer dit beschikbaar komt is nog niet bekend.

Cost Forecasting per direct beschikbaar

De functie Cost Forecasting is wel per direct beschikbaar in de Tado-app. Hiermee moet je al een goede indruk krijgen van de maandelijkse kosten bij deze hoge energieprijzen.

Advertentie

Lees meer over Tado.