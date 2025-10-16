SwitchBot S20 robotstofzuiger legt de lat nog hoger (ADV)

Vorig jaar maakten we kennis met de SwitchBot S10, een robotstofzuiger die zoveel werk uit handen nam dat je nauwelijks iets hoefde te doen. Hoe kan je die lat nu nog hoger leggen? SwitchBot doet het echter opnieuw met de S20. Deze robotstofzuiger is nog slimmer, nog makkelijker te installeren en werkt 90 dagen autonoom zonder dat je er naar om hoeft te kijken. En dat allemaal voor een prijs die veel goedkoper is dan bij de concurrentie.
Een robotstofzuiger waar je 90 dagen niet naar om hoeft te kijken? SwitchBot legt de lat nog hoger met de SwitchBot S20.
Twee verschillende modellen
SwitchBot maakt het je gemakkelijk met de S20. Je kan namelijk kiezen uit twee verschillende modellen. Net als bij de voorganger is er opnieuw een basisstation die je direct op de waterleiding en -afvoer kunt plaatsen. Het gaat om een alles-in-één station en je hebt dus niet langer twee verschillende basisstations in het huis staan. Heb je daar eigenlijk geen plek voor? Dan is er het reguliere alles-in-één station. Deze is iets groter, maar heeft twee reservoirs bovenop voor schoon water en vuil water. Zo ben je meteen klaar. En het handige is, je haalt het uit de doos zonder dat je verder iets hoeft te doen. Uitpakken, neerzetten en je kunt aan de slag. Het thuisstation neemt je heel veel werk uit handen. Het laadt niet alleen de robotstofzuiger op, maar voert het vuil af, vult water bij, voert vies water af, was de dweil en droogt deze na afloop van de schoonmaakronde met een warme luchtstroom van 50 graden. Zo blijft de dweil veel langer fris.
Verbeterde navigatie
De SwitchBot S20 heeft een hogere zuigkracht dan de voorganger van 10.000 Pa, dus vuil wordt nog makkelijker opgezogen. Haren blijven niet vastzitten dankzij de speciale V-shape borstel en de rubberen Anti-tangle brush. Navigeren doet dit model door een combinatie van LiDAR en AI. Drempels van 20mm zijn geen probleem en de speciale neerwaartse sensor garandeert dat de robotstofzuiger niet van de trap valt. De nieuwe AI-cam kan 100 verschillende objecten herkennen en ontwijken voor een soepele navigatie door het huis. De SwitchBot S20 kiest altijd de meest efficiënte route en reinigt niet alleen snel, maar ook zeer grondig. De dweil werkt via een viertrapsmodus voor maximale efficiëntie. Tijdens het reinigen wordt de dweil nat gemaakt, er worden gescrubt en schoongemaakt en ondertussen wordt de dweil tijdens de 300 rotaties per minuut direct schoongemaakt door een knijpende beweging en wordt het vuil direct afgevoerd. Zo blijft de brede dweilrol altijd fris tijdens een schoonmaakronde. De druk van 1 kilogram op de grond garandeert een schone vloer.
SwitchBot S20 is nu verkrijgbaar!
Wil jij ook een autonome robotstofzuiger in huis waar je werkelijk geen omkijken naar hebt? Een robotstofzuiger die grondig stofzuigt én dweilt op efficiënte wijze? En dat voor een voordelige prijs? Dan zit je bij SwitchBot helemaal goed. De SwitchBot S20 is per direct verkrijgbaar voor 799,99 euro via Amazon.nl of via de website van SwitchBot. Snelle beslissers krijgen maar liefst 35 procent korting op de adviesprijs van beide modellen. Zo koop je de robotstofzuiger op dit moment voor 520 euro.
