SwitchBot S20 robotstofzuiger legt de lat nog hoger (ADV)

Twee verschillende modellen

SwitchBot maakt het je gemakkelijk met de S20. Je kan namelijk kiezen uit twee verschillende modellen. Net als bij de voorganger is er opnieuw een basisstation die je direct op de waterleiding en -afvoer kunt plaatsen. Het gaat om een alles-in-één station en je hebt dus niet langer twee verschillende basisstations in het huis staan. Heb je daar eigenlijk geen plek voor? Dan is er het reguliere alles-in-één station. Deze is iets groter, maar heeft twee reservoirs bovenop voor schoon water en vuil water. Zo ben je meteen klaar. En het handige is, je haalt het uit de doos zonder dat je verder iets hoeft te doen. Uitpakken, neerzetten en je kunt aan de slag. Het thuisstation neemt je heel veel werk uit handen. Het laadt niet alleen de robotstofzuiger op, maar voert het vuil af, vult water bij, voert vies water af, was de dweil en droogt deze na afloop van de schoonmaakronde met een warme luchtstroom van 50 graden. Zo blijft de dweil veel langer fris.