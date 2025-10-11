Nieuws Smarthome Algemeen

SwitchBot introduceert het AI Art Frame in drie verschillende maten

11 oktober 2025 1 Minuut 0 Reacties
SwitchBot breidt hun smarthome aanbod uit met de introductie van het AI Art Frame. Een moderne kijk op het digitale fotolijstje, maar dan met kunstmatige intelligentie.

AI Art Frame SwitchBot

Het SwitchBot AI Art Frame maakt gebruik van een E-Ink Spectra 6-kleuren e-paper om kunst, foto’s en door AI gegenereerde afbeeldingen weer te geven in levendige, papierachtige kwaliteit, zonder hinder van blauw licht. Een E-ink scherm wordt bijvoorbeeld ook gebruik in e-readers. Gebruikers kunnen visuele elementen creëren door simpelweg tekstprompts in te voeren of referentiebeelden te uploaden via de SwitchBot-app, die gebruikmaakt van een lokaal zelfgetraind AI-model. Ook is het mogelijk om eigen foto’s te uploaden naar het frame via de app. Zo biedt het ook een moderne kijk op het digitale fotolijstje.

Slimme functies zijn: bediening via de SwitchBot-app, automatische aanpassing van de helderheid, eenvoudig vervangen van afbeeldingen en integratie in moderne slimme huizen. De lijst is verkrijgbaar in drie maten (18,5 cm, 34,5 cm en 80 cm) en kan zowel staand als liggend op een bureau, aan de muur of op een standaard worden neergezet. Hij heeft een batterijduur tot twee jaar en compatibiliteit met o.a. IKEA-lijsten. Zo kun je relatief goedkoop een nieuwe lijst aanschaffen.

Prijs en beschikbaarheid

SwitchBot geeft aan dat het AI Art frame leverbaar is vanaf november 2025. Op dit moment zijn nog geen prijzen bekend.

