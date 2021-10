Amazon werkt mogelijk aan eigen, slimme koelkast

Project Pulse van Amazon moet de inhoud van de koelkast en je koopgedrag kunnen bijhouden. Ook zou het apparaat moeten kunnen voorspellen wat je nodig hebt en kunnen bestellen wat er mist. De koelkast moet verder houdbaarheidsdata kunnen volgen en recepten kunnen voorstellen op basis van de ingrediënten in de machine.

Slimme koelkast van Amazon

Naar verluidt werkt Amazon reeds twee jaar aan zo’n slimme koelkast. De vraag is echter of het product ooit op de markt uitkomt. Mocht dat het geval zijn, dan werkt de techgigant wellicht eerder samen met andere fabrikanten, dan dat het bedrijf zelf een koelkast produceert. Slimme koelkasten zijn natuurlijk geen nieuwe producten. Zowel Samsung als LG bieden er een aantal aan, die ook kunnen helpen bij de dagelijkse boodschappen.

Amazon heeft als producent van smarthomeproducten een prima positie om de concurrentie te ondermijnen. Het bedrijf kan prijzen relatief laag houden en daadwerkelijk waarde aanbieden, door zo’n (nieuw) product op te laten gaan in een bestaand ecosysteem. De stemassistent van het bedrijf, Alexa, is inmiddels goed doorontwikkeld, waardoor er ruimte is voor meer soorten producten (zoals de onlangs aangekondigde thermostaat).

Advertentie

Amazon is echter een heel groot bedrijf dat genoeg geld heeft om projecten op te starten die uiteindelijk nergens naar leiden. Het kan dus zijn dat er achter de schermen gewerkt wordt aan een koelkast, maar dat betekent niet dat we zo’n apparaat kunnen kopen mettertijd.